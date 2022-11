Kölliken Baum fällt auf Strasse: Zwei Autos mit Totalschaden nach Auffahrkollision Ein Autofahrer bemerkt einen umgestürzten Baum zu spät und kann nicht mehr bremsen – genau wie das Auto hinter ihm. Der Abend hat ein juristisches Nachspiel für alle Beteiligten.

Auf der Schönenwerderstrasse zwischen Kölliken und Däniken hat sich am 20.11. ein Unfall ereignet. Bild: zvg/Feuerwehr Kölliken

Auf der Kölliker Schönenwerderstrasse hat sich zwischen Kölliken und Gretzenbach am Sonntagabend ein Unfall ereignet. Ein Baum fiel – aufgrund der starken Regenfälle, zu viel Winds und eines trockenen Sommers – auf die Strasse und blockierte diese. Das bemerkte ein von Kölliken heranfahrender Fahrzeuglenker allerdings zu spät, weshalb er mit dem Baum kollidierte. Ein hinter ihm folgender zweiter Fahrzeuglenker konnte aufgrund des abrupten Stillstands nicht mehr bremsen und kollidierte mit dem Fahrzeug vor ihm.

Eine Person wurde mit der Ambulanz zur Kontrolle ins Spital gebracht, meldete die Feuerwehr Kölliken in einem Facebook-Post. Sie habe daraufhin die Schönenwerderstrasse gesperrt und den Verkehr umgeleitet. Der Baum wurde entfernt, ein zweiter musste aus Sicherheitsgründen gefällt werden.

Zwei Totalschäden, zwei Anzeigen

Ein Sprecher der Kantonspolizei Aargau bestätigt auf Anfrage, dass es am Sonntagabend zu zwei Kollisionen gekommen ist. Laut der am Unfallort eingetroffenen Patrouille der Polizei seien alle am Unfall Beteiligten unverletzt geblieben. Dafür hätten beide Fahrzeuge einen Totalschaden.

Die beiden Lenker behalten vorläufig ihren Führerschein, müssen sich aber im Rahmen einer Anzeige durch die Kantonspolizei verantworten, führt diese weiter aus: Auch in der Nacht müsse man stets so fahren, dass man im Notfall rechtzeitig bremsen kann – egal ob nun ein Baum auf der Strasse liegt oder ein Auto vor einem bremsen muss. Der Verdacht liege daher nahe, dass mangelnde Aufmerksamkeit, übersetzte Geschwindigkeit oder ein ungenügender Abstand im Spiel war. (wif)

