KÖLLIKEN Baugesuch für «Bären»-Knoten liegt auf: Kanton muss von 73 Parteien Land kaufen Fussgängerinseln, Velostreifen und ein Minikreisel sollen bei der Schönenwerderstrasse für mehr Sicherheit sorgen. Die Bauzeit dauert voraussichtlich 1,5 bis 2 Jahre.

Dieser Fussgängerstreifen auf der Schönenwerderstrasse in Kölliken soll dank einer Insel in der Mitte sicherer werden. Bild: Florian Wicki

Die Sanierung der Schönenwerderstrasse in Kölliken ist bereits seit einiger Zeit in Planung. Grund dafür ist der alte Deckbelag von 1990, aber auch die Verkehrssicherheit. Letztes Jahr kam es zu einem Auffahrunfall mit Fahrerflucht und 2018 wurde ein Mädchen auf dem Fussgängerstreifen angefahren. Während der Stosszeiten ist aktuell ein Verkehrsdienst für die Sicherheit der Fussgängerinnen und Fussgänger im Einsatz.

Die Kölliker Bevölkerung wurde im November 2022 über die Arbeiten an dem 925 Meter langen Strassenstück informiert und stimmte an der Gemeindeversammlung kurz darauf dem Verpflichtungskredit von 2,7 Millionen Franken zu. Dieser Betrag beinhaltet unter anderem den Gemeindeanteil von 1,35 Millionen Franken für die Strassenarbeiten sowie 970’000 Franken für die Erneuerung der Werkleitungen. Die Strassensanierung kostet laut dem aufliegenden Baugesuch insgesamt rund 3,5 Millionen Franken.

Fussgängerübergänge mit Inseln sollen für Sicherheit sorgen

Ein Mini-Kreisel anstelle des Knotens «Bären», wo die Schönenwerderstrasse in die Hauptstrasse mündet, soll die aktuelle Verkehrssituation entschärfen. In Zuge dieser Bauarbeiten werden auch drei Fussgängerübergänge überarbeitet.

Der «Bären»-Knoten wird durch einen Minikreisel ersetzt. Im Bereich dieser Abzweigung von der Kantonsstrasse auf die Schönenwerderstrasse kam es in den letzten Jahren mehrfach zu Verkehrsunfällen. Bild: Florian Wicki

Derjenige oberhalb der Kisperstrasse wird 5 Meter Richtung Dorfausgang verschoben und mit einer Mittelinsel ergänzt. Der Übergang östlich der Einmündung Wallenmattstrasse sowie der auf der Hauptstrasse bekommen ebenfalls eine Mittelinsel. Die Fussgängerstreifen bei den Einfahrten in die Wallenmatt-, sowie die Oberhubelstrasse werden aufgehoben, weil das Trottoir dort durchgehend geführt werden soll. An den weiteren Trottoirs im Projektbereich wird nichts verändert.

Bauphase dauert 1,5 bis 2 Jahre

Der Bereich zwischen der «Bärenkreuzung» und der Einmündung in die Wallenmattstrasse wird zu einer Kernfahrbahn umgestaltet. Folglich wird die Strasse auf beiden Seiten einen Radstreifen haben, dafür keine Leitlinie in der Mitte. Ausgangs Dorf Richtung Schönenwerd wird einseitig ein Radstreifen erstellt.

Für diese Arbeiten muss der Kanton Land von insgesamt 73 anliegenden Grundstückbesitzenden kaufen. Deshalb lässt sich der Baustart nicht genau vorhersagen, in den Unterlagen zur Gemeindeversammlung ist Herbst 2024 als Startzeitpunkt vermerkt.

Die Arbeiten sollen gemäss Auskunft des Kantons rund 1,5 bis 2 Jahre dauern, aufgeteilt in 16 Bauphasen. So weit möglich wird mit zwei Baugruppen gearbeitet, der Verkehr wird in dieser Zeit mit Lichtsignalanlagen geführt. Anwohnerinnen und Anwohner müssen in dieser Zeit vereinzelt mit Zufahrtsbeschränkungen rechnen.