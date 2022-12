Kölliken Altes Ofenhaus: Heimatschutz reicht Beschwerde gegen das Gesuch der Sondermülldeponie ein und kritisiert das Vorgehen der Gemeinde Der Gemeinderat habe entweder keine oder eine falsche Interessenabwägung gemacht, kritisiert der Heimatschutz. Er reicht Beschwerde gegen das bewilligte Abbruchgesuch ein und überspringt dabei den Regierungsrat.

Exklusiv für Abonnenten

Das Ofenhaus des ehemaligen Kölliker Tonwerks soll abgebrochen werden. Der Heimatschutz hat Beschwerde eingereicht. Urs Helbling

Eigentlich sah es bisher ganz schlecht aus für das alte Ofenhaus der früheren Ziegelei an der Kölliker Hauptstrasse. Im Januar hat der Kölliker Gemeinderat die Einwendungen, welche der Aargauische Heimatschutz sowie eine Privatperson aus Kölliken gegen den Abbruch eingereicht hatten, abgewiesen. Das mit der Begründung, die Schutzwürdigkeit des Gebäudes stehe zwar eigentlich ausser Frage, gleichzeitig sei aber eine Sanierung des Hauses wirtschaftlich nicht sinnvoll, sprich zu teuer, und weiter müsse das Haus abgerissen werden, damit die in diesem Gebiet im Boden steckenden Altlasten saniert werden können. Somit wurde das Abbruchgesuch des Konsortiums der Sondermülldeponie Kölliken (SMDK) als Grundeigentümerin bewilligt.

Kurz nach Ablauf der Beschwerdefrist wird nun klar, dass die Verhandlungen in eine nächste (Zusatz-)Runde gehen werden – der Aargauische Heimatschutz ist mit dem Vorgehen der Gemeinde nicht einverstanden und reichte darum Beschwerde dagegen ein.

Falsche Gewichtung von Interessen als Vorwurf

Die Interessensabwägung der Gemeinde sei nicht nachvollziehbar und aus seiner Sicht falsch abgelaufen, kritisiert der Heimatschutz, wie dessen Präsident Christoph Brun auf Anfrage erklärt:

«Es sind sich alle einig, dass das Ofenhaus schutzwürdig ist, warum schützt man es dann nicht?»

Die Gemeinde selber habe schliesslich ein Gutachten erstellen lassen, das ebenfalls zum Schluss kommt, das Gebäude sei eindeutig schutzwürdig. Und nicht nur das: Laut Gutachten würde ein Abbruch «eine einmalige kulturhistorische und industriegeschichtliche Substanz zerstören». Das sei kein Parteigutachten, hält Brun fest, sondern ein Gutachten der Gemeinde, das somit über eine erhöhte Beweiskraft verfüge.

Ausserdem habe auch das Bundesgericht bereits festgehalten, dass auch sehr grosse finanzielle Interessen der Grundeigentümer gegenüber der Schutzwürdigkeit eines Gebäudes zurückstehen müssen, weil das Gemeinwesen sonst kaum noch Bauten unter Denkmalschutz stellen könnte, führt Brun aus:

«Rentabilitätsüberlegungen sind umso geringer zu gewichten, je höher die Schutzwürdigkeit eines Gebäudes ist.»

Umweltschutz als vorgeschobenes Argument?

Das Fazit der Gemeinde, dem sich der Aargauer Regierungsrat als Miteigentümer ebenfalls angeschlossen hat, ist für Brun nicht nachvollziehbar: «Es ist natürlich einfach, jetzt zu argumentieren, eine Sanierung sei zu teuer, weil kein Investor in Sicht ist – zu einfach.» Genau deshalb habe der Heimatschutz bereits in seiner – abgewiesenen – Einwendung verlangt, dass die SMDK mit der Erstellung eines Konzepts zur Erhaltung und Neunutzung des Ofenhauses beauftragt werde – damit wenigstens nach Alternativen gesucht wird.

Auch die Begründung von Umweltargumenten – die Sanierung allfälliger Altlasten – hält Brun für vorgeschoben: «Der Boden unter dem Ofenhaus müsse saniert werden, darum müsse das Gebäude abgerissen werden – aber aus dem Abbruchgesuch geht hervor, dass die Bodenplatte des Gebäudes an Ort und Stelle belassen werden soll.

Wie will man so den Boden darunter anrühren?» Und schliesslich ist es für den Heimatschutz auch nicht akzeptabel, dass das Gebäude abgerissen werden soll, ohne dass klar ist, was danach mit dem Gelände genau passieren soll, so Brun:

«Abbruch auf Vorrat und ohne Not ist für uns nicht opportun, gerade dann nicht, wenn man an die Schutzwürdigkeit des Gebäudes denkt und noch gar nicht abgeklärt hat, was für eine bereichernde Rolle ein solches Objekt in der zukünftigen Arealnutzung spielen könnte.»

Beim Entscheidungsprozess der Gemeinde sei zudem das Verfahren laut Heimatschutz nicht in allen Teilen korrekt abgelaufen, führt Brun aus. So habe der Gemeinderat beispielsweise einige Stellungnahmen und Gutachten zur Situation erst nach der Einigungsverhandlung eingeholt, ohne sie dem Heimatschutz zur Kenntnis- und Stellungnahme zuzustellen.

Ofenhaus in Arealüberbauung integrieren

Aus all diesen Gründen hat sich der Aargauische Heimatschutz nun entschieden, Beschwerde gegen den Entscheid der Gemeinde einzureichen. Die Beschwerdeinstanz ist der Regierungsrat, der wird aber als befangen beurteilt, wie Brun erklärt: «Da er sich – als Gremium - im Verfahren bereits beteiligt hat, besteht ein Ausstandsgrund. Die Beschwerde dürfte demnach durch das Verwaltungsgericht zu behandeln sein.»

Neben dem Ausstand des Regierungsrates beantragt der Heimatschutz ausserdem, das Ofenhaus solle nun unter Schutz gestellt werden, die Schutzwürdigkeit sei ja unbestritten. Und daher solle das Abbruchvorhaben sistiert – also ausgesetzt – werden, bis das Schutzgesuch abschliessend behandelt wurde.

Es gäbe durchaus Möglichkeiten, das Ofenhaus zu bewahren und trotzdem eine gewisse Wirtschaftlichkeit zu erzielen, erklärt der Geschäftsführer des Heimatschutzes, Henri Leuzinger. Ein gutes Beispiel dafür finde sich im Nachbarkanton, und zwar in Langenthal (BE): «Die alten, ebenfalls sehr grossen Industriehallen der Ammann-Gruppe in der Nähe des Bahnhofs haben nun auch eine neue Nutzung erhalten.» So etwas kann sich Leuzinger auch in Kölliken vorstellen: «Gewiefte Arealentwickler oder Architekten können die Ofenhalle bestimmt als identitätsbildenden Kernpunkt in eine Arealüberbauung einbinden.» Damit liesse sich auch das Problem beheben, dass viele Arealüberbauungen dieser Tage zwar schön aussehen würden, aber über keine Identität verfügten, so Leuzinger: «Die Integration einer derartigen Perle der Baukultur gibt einem solchen Areal eine Identität und somit einen Mehrwert.»