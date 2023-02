Kölliken Alterszentrum Sunnmatte braucht frischen Wind – Zentrumsleiter per sofort freigestellt Das Kölliker Alterszentrum Sunnmatte trennt sich nach rund zehn Jahren per sofort von Daniel Stauffacher, dem Zentrumsleiter. Es brauche eine strategische und eine personelle Neuausrichtung, erklärt der Präsident des Altersheimvereins.

Das Alterszentrum Sunnmatte in Kölliken sucht per sofort einen neuen Geschäftsführer. Bild: Cynthia Mira

Das Kölliker Alterszentrum Sunnmatte will sich neu ausrichten. Zum einen personell, wie es in einer Medienmitteilung verkündet: Der Vorstand des Altersheimvereins Sunnmatte Kölliken und der Geschäftsführer Daniel Stauffacher hätten entschieden, das Arbeitsverhältnis im gegenseitigen Einvernehmen zu beenden.

Laut dem Präsidenten des Altersheimvereins, alt Gemeindeammann Roland Brauen, hat der Verein die Personalie initiiert: «Krisen, neue Herausforderungen und das wirtschaftlich anspruchsvolle Umfeld haben uns dazu bewogen.» So habe etwa die Coronavirus-Pandemie die wirtschaftliche Lage des Zentrums arg in Mitleidenschaft gezogen, führt Brauen aus. Die Probleme hätten aber schon davor bestanden, erklärt er, und täten es auch ein Jahr nach dem Ende des Corona-Lockdowns noch: «Die Situation hat sich im letzten Jahr nur ganz wenig verbessert. Und wenn ein Zentrum jeden Monat defizitär unterwegs ist, muss sich etwas ändern.»

Daniel Stauffacher war zehn Jahre lang Geschäftsführer des Alterszentrums Sunnmatte in Kölliken. Ende Februar wurde er per sofort freigestellt. Bild: Screenshot Webseite

Es brauche nun frischen Wind, oder «Spirit», wie es Brauen ausdrückt, und den sehe man bei Zentrumsleiter Stauffacher nach zehn Jahren in dieser Position nicht mehr, auch wenn er immer sein Bestes gegeben habe. Deshalb werde die Geschäftsführung des Alterszentrums per 1. März während der Nachfolgersuche ad interim und im Mandat an Christian Müller von der Keller Unternehmensberatung AG übertragen. Stauffacher wird bis zum Ablauf der sechsmonatigen Kündigungsfrist freigestellt.

Kooperation mit Heimen in der Region möglich

Gleichzeitig mit der personellen soll auch eine strategische Neuausrichtung erfolgen, sagt Vereinspräsident Brauen weiter. Man habe schon in der Pandemie eine Art Befreiungsschlag unternommen, indem man das oberste Geschoss des Zentrums geschlossen, die Bewohnerzahlen und die Stellenprozente plafoniert habe. Ohne Erfolg, so Brauen: «Wir mussten feststellen, dass diese Bemühungen nicht das Erwartete gebracht haben.» Deshalb gelte es nun, die Situation eingehend zu analysieren, auch für diese Analyse habe man die Keller Unternehmensberatung AG beauftragt.

Brauen ist es wichtig, zu betonen, dass kein weiterer Stellenabbau oder gar die Schliessung des Zentrums zur Debatte stehen. Und doch könnte das Ergebnis der Analyse einen gewichtigen Kurswechsel anstossen, tönt er an: «Je nachdem müssen wir uns überlegen, ob wir noch alle Betriebsaufgaben selbstständig anbieten müssen oder ob wir zum Beispiel Kooperationen in der näheren Region prüfen.»