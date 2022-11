Wasserversorgung Gemeinsame Wasserwerke: Im Oberen Suhrental kommt man sich noch näher Die Gemeinden Kirchleerau, Moosleerau und Staffelbach wollen ihre Wasserversorgung zusammenlegen. Die Partnerschaft könnte in absehbarer Zukunft aber noch viel weitergehen.

Im oberen Suhrental (Kirchleerau und Mooslerau im Bild) wollen drei Gemeinden ihre Wasserversorgung zusammenlegen. Britta Gut

(März 2021)

Nicht nur die hohen Kosten, die der Bau und die Instandhaltung in der Wasserversorgung verursachen, werden für die Gemeinden nach und nach zu einer Belastung. Da ist auch noch das Problem mit der Versorgungssicherheit, das durch Hitzesommer – und Rekordtemperaturen bis Ende Oktober – nur allzu deutlich sichtbar wird.

Unter anderem deshalb wollen Kirchleerau, Moosleerau und Staffelbach zukünftig in der Wasserversorgung gemeinsame Sache machen. Sie planen die Gründung einer sogenannten Interkommunalen Anstalt (IKA), einer selbstständigen öffentlich-rechtlichen Unternehmung, an der alle drei Gemeinden als Aktionäre beteiligt sind. Am 2. November wurde die Bevölkerung der drei Gemeinden zum ersten Mal über das neue Projekt informiert.

Investitionen von über 11 Millionen Franken

Diese IKA – unter dem Namen «Technische Betriebe Oberes Suhrental» – soll im kommenden Juli gegründet werden und ab Januar 2024 offiziell den Betrieb aufnehmen. Die drei Gemeinden übergeben ihr auf diesen Zeitpunkt hin das Eigentum sämtlicher Bauwerke und Leitungen im Zusammenhang mit Wasser.

Der neuen Gesellschaft stünden in den kommenden Jahren bereits einige Aufgaben bevor, die auf mehreren Schultern verteilt sicher einfacher zu stemmen sind. So steht zum Beispiel der Neubau des Wasserreservoirs in Staffelbach an: Dieses soll zukünftig als Gegenbehälter – eine Art Absicherung als Reserve – zum Reservoir in Kirchleerau dienen.

Weiter ist eine Netzverbindung zwischen Staffelbach und Kirchleerau geplant, wie auch die Einbindung der Quellen in der Moosleerber Längegg. Gleichzeitig müssen in den nächsten 20 Jahren rund 10 Kilometer Wasserleitungen in allen drei Gemeinden erneuert werden. Die Kosten für diese Erneuerungen, zusammen mit baulichen Massnahmen und diversen weiteren Projekten betragen rund 11,56 Millionen Franken.

Bauämter als Nächstes?

Die Zusammenarbeit lohne sich, lassen sich die drei Gemeinden in einer gemeinsamen Mitteilung zitieren, man verbessere die Versorgungssicherheit sowie den Transport und die Speicherung des Wassers für alle involvierten Gemeinden. Und: «Da mit dieser Lösung nur ein neues Reservoir gebaut werden muss, werden Kosten in Millionenhöhe gespart.»

Doch beim Wasser ist die Reise noch lange nicht fertig. Die IKA soll so ausgestaltet werden, dass weitere Dienstleistungen in Zukunft regional übernommen werden können. Wie weit die zukünftige Zusammenarbeit gehen soll, wird sich zeigen – an der letzten Infoveranstaltung wurden als Beispiel die Bauämter der Gemeinden genannt.

Die nächste Informationsveranstaltung findet am 11. Mai in Staffelbach statt. Das gesamte Projekt soll den drei Gemeindeversammlungen am 16. Juni 2023 vorgelegt werden.