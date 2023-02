Suhrental Ein Anhänger voll Lego-Bausteinen: In Kirchleerau standen ein Flughafen und ein Wolkenkratzer Die Chrischona-Gemeinde Kirchleerau-Reitnau, die reformierte Kirche Leerau sowie der Bibellesebund haben während der Sportferienwoche mit Schulkindern eine Legostadt gebaut.

Stück für Stück entstand während einer Woche in der Kirchleerauer Turnhalle eine Lego-Stadt. zvg/Fränzi Müller

Ein Flughafen, ein Bahnhof, fünfzehnstöckige Hochhäuser und sogar ein Fussballstadion – alles, was eine Stadt so ausmacht, war während einer Woche in Miniaturform in der Turnhalle Kirchleerau zu finden: Vom 31. Januar bis zum 3. Februar bauten insgesamt 21 Kinder eine Stadt aus Legos. Organisiert wurde der Anlass von der Chrischona-Gemeinde Kirchleerau-Reitnau und der reformierten Kirche Leerau sowie dem Bibellesebund Schweiz.

Neben Organisation, motivierten Kindern und Kreativität wurde im Verlauf der Woche vor allem etwas benötigt: Lego-Steine – und zwar viele davon. Pfarrer Jim Bühler erzählt auf Anfrage: «Marc Lendenmann vom Bibellesebund brachte einen ganzen Anhänger voll Lego-Steinen mit.» Damit kreierten die Zweit- bis Sechstklässlerinnen und -klässler jeweils an den Nachmittagen der Sportferienwoche alle möglichen Bauten.

Für Unterhaltung auf der Lego-Baustelle sorgte Chino, eine Bauchredner-Puppe, die von «seinen etwas tollpatschigen Bau-Missgeschicken» erzählte, wie Bühler festhält.

Zum Abschluss der Lego-Woche wurden die Eltern der Nachwuchs-Baumeisterinnen und -Baumeister zur Einweihung der neu geschaffenen Mini-Stadt eingeladen. «Die Kinder präsentierten ihre Bauwerke stolz ihren Eltern», so Bühler.