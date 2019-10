Kiki Mäder und Röbi Koller bringen Weihnachten nach Reinach

Dichter Nebel und Nieselregen. Es ist ruhig am Dienstagmorgen in Reinach. Nichts deute darauf hin, dass bei der Stiftung Lebenshilfe bald zwei TV-Stars für Glanz und Glamour sorgen. Begleitet von den Reinacher Kirchenglocken fährt um elf Uhr hupend ein blauer VW-Bus zu: am Steuer «Happy Day»-Moderator Röbi Koller mit Kiki Mäder auf dem Beifahrersitz.

Mit ihrer SRF-Sendung «Happy Day» machen sie im Oktober an vier Stationen Halt und sammeln jeweils einen ganzen Tag lang Weihnachtswünsche. Am 21. Dezember wird in der Sendung eine Auswahl davon erfüllt.

Wie kommt «Happy Day» auf Reinach? «Es war Röbis Idee», sagt Kiki Mäder. Koller und Geschäftsleiter der Stiftung Lebenshilfe Martin Spielmann kennen sich seit vielen Jahren. «Er hat einmal einen Charity-Event bei uns moderiert und ist seither mit uns verbunden geblieben», so Spielmann. Röbi Koller habe ihn angerufen und gefragt, ob sie kommen dürften.

Promi-Treffen, Konzert, Töffli oder einfach ein Selfie

Koller und Mäder sind sich für nichts zu schade: Emsig packen sie beim Aufbau mit an, befreien die Tische vom Wasser und decken sie mit einem goldigen Tischtuch. Nur einen Applaus der mittlerweile zahlreich erschienenen Schaulustigen fordert der «Happy Day»-Star mit einem Augenzwinkern dafür. Herzlich Empfangen die beiden jeden, der für sich oder jemand anderes einen Wunsch abgibt.