Kiesabbau-Vorbereitung Schöftler Ortsbürger bekommen einen Kredit vorgelegt Die Schöftler Ortsbürger bekommen einen Kredit für die Abbauplanung im Kies- und Sandwerk Hubel vorgelegt.

Bereits 2016 hat die Ortsbürgergemeinde in Schöftland die Abbauplanung im Kies- und Sandwerk Hubel festgelegt. Für die Planung selber wurde ein Kredit von 30'0000 Franken bewilligt, für deren Umsetzung noch einmal 10'0000 Franken. Die bauliche Umsetzung, sprich die Aufbereitung des Bodens auf dem Rest der in der Abbau­planung beinhalteten Abbaufläche, ist in den vorhergehenden Krediten jedoch nicht enthalten, wie bereits an der letzten Budgetgmeind der Ortsbürgergemeinde 2021 informiert wurde.

Kiesabbau im Schöftland. Sybille Haltiner

Das wird nun nachgeholt, weshalb der Gemeinderat den Ortsbürgern am 20. Juni einen Kredit über 24'0000 Franken vorlegt. Damit soll das Ober- und Unterbodenmaterial auf rund 10000 Quadratmetern abgetragen und die Fläche für den Kiesabbau vorbereitet werden.

Weiter darf die Schöftler Ortsbürgergmeind mit der Jahresrechnung 2021 wieder eine Rechnung verabschieden, die mit einem Plus geschlossen hat. Im Vergleich zum Vorjahr beträgt der Überschuss mit etwa 1,1 Millionen Franken rund 5,6 Prozent weniger. Trotzdem wächst das Eigenkapital der Ortsbürger dank des Plus und beträgt nun etwas über 36 Millionen Franken. (wif)