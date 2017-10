Der Bergsturz in Bondo ist aber nicht die ganze Erklärung, warum die Armeeleitung in Bern Bottenwil nicht prioritär behandelt. Die Armee beruft sich nämlich auch auf den Befund des Kantons Aargau betreffend Hang- sicherung in Bottenwil: «Im Begehren des Kantonalen Führungsstabs Aargau wird die Situation als nicht kritisch beurteilt», schreibt Armeesprecherin Allemand an die AZ.

Ausserdem habe eine Erkundung vor Ort durch Spezialisten des Lehrverbandes Genie/Rettung ergeben, dass die Hanglage in Bottenwil äusserst anspruchsvoll sei und die Arbeit nur durch einen erfahrenen und sicheren Schreitbagger-Fahrer durchgeführt werden könne. Armeeangehörige mit dieser Funktion würden ausschliesslich im Einsatzkommando Katastrophenhilfe Bereitschaftsverband ausgebildet, erläutert die Sprecherin. Diese Spezialisten sind seit Anfang September nun in Bondo gebunden.