Jetzt will das Spital Muri auch einen Teil vom Kuchen abhaben. «Wir wollen werdende Mütter im Einzugsgebiet des Spitals Menziken über das Angebot unseres Spitals informieren», sagt Martina Wagner von der Medienstelle des Spitals Muri zur Plakatkampagne. Das Gesundheitszentrum im Freiamt sehe sich nicht als Ersatz für das Angebot in unmittelbarer Nähe, sie würden aber die Bevölkerung dennoch auf ihr Angebot aufmerksam machen wollen. Nimmt eine werdende Mutter den Weg nach Muri auf sich? «Die Distanz scheint nicht weiter als zu anderen umliegenden Spitälern», so die Kommunikationsstelle in Muri. Daniel Schibler, Direktor des Spitals Menziken, wurde gemäss Wagner über die Plakatkampagne bereits im Vorfeld informiert.