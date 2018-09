Seit Mitte Mai ist die Verbindungsstrasse zwischen Gontenschwil und Zetzwil gesperrt. Seither wurde die Kantonsstrasse (K 332) ausgebaut, die fast 80-jährige Brücke ersetzt sowie die Werkleitungen, Beleuchtung und Entwässerung erneuert. Insgesamt kostet das Projekt 4,6 Millionen Franken und soll innert der Rekordzeit von vier Monaten abgeschlossen werden. «Weil das Wetter so gut mitgespielt hat, sind wir voll im Zeitplan», sagt Projektleiter Martin Meier vom Tiefbauamt des Kantons Aargau. Die Bauarbeiten hätten ohne Verzögerung ausgeführt werden können.

Und dies trotz den ausserplanmässigen Mehrarbeiten: Auf der Gontenschwilerseite musste eine Stützmauer eingebaut werden, um die Böschung zu halten; auf der Brücke mussten Leitplanken montiert werden und auf der Zetzwiler Seite musste eine Bachdolung geflickt werden. Sofern das Wetter mitspielt, wird in den nächsten zwei Wochen der Deckbelag eingebaut – dazu muss es trocken und im Minimum 15 Grad warm sein. «Klappt alles wie geplant, können wir die Strasse am 20. September wiedereröffnen», so Meier. Bis Oktober sind dann noch abschliessende Arbeiten geplant, die aber den Verkehr nicht beeinträchtigen sollten.