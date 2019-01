Vier Abgänge hatte Daniel Heggli (55, parteilos) nach seinem ersten Jahr als Zetzwiler Gemeindeammann zu verzeichnen. Nach zwei Kündigungen in der Verwaltung gaben im November 2018 Vizeammann Beat Heinzer (68, parteilos) und Gemeinderat Roger Stenz (36, parteilos) ihre Demissionen bekannt. Über die Gründe schwiegen sich die Beteiligten aus, doch es war offensichtlich, dass die Abgänge etwas mit dem neuen Ammann, einem Quereinsteiger, zu tun haben. Trotz der Führungskrise wollen nun zwei Kandidaten und eine Kandidatin in den Gemeinderat nachrücken. Am 10. Februar treten Thomas Haller (51, EDU), Edith Kyburz-Stepanek (37, parteilos) und Roman Merz (24, SP) in einer Kampfwahl um die zwei freien Sitze an.

Thomas Haller ist in Zetzwil aufgewachsen. Der gelernte Maurer mit Eidgenössischem Hochbaupolierabschluss gründete vor 15 Jahren die Baufirma Delta-Bau GmbH. «Als Ortsbürger identifiziere ich mich sehr stark mit dem Dorf. Ich war während vieler Jahre im Turnverein und in der Feuerwehr engagiert», sagt Thomas Haller.

Seit rund 20 Jahren ist der dreifache Familienvater Mitglied der Eidgenössisch-Demokratischen Union (EDU). 2016 kandidierte er für den Grossen Rat und erreichte das drittbeste Wahlresultat der EDU Bezirk Kulm. In der Gemeinde engagierte sich Haller bisher als Vorstandsmitglied der Ortspartei sowie auch an den Gemeindeversammlungen. «Aufgrund meiner langjährigen Berufs- und Geschäftserfahrung sehe ich mich als ideale Ergänzung im Gemeinderat», sagt Thomas Haller.