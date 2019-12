Kampfhunde zerfleischten herziges Hündchen – der Besitzer ist bekannt

Eine weisse Tafel geschmückt mit einer silbernen Lamettagirlande steht an einem Feldrand in Menziken. Das Foto zeigt eine kleine schwarze Hündin, der Text darauf ist erschütternd: «Do esch öisi liebschti Mila am 4.12.2019 of brutalschti Art ond Wies vo 2 Pitbulls agreffe ond regelrächt zerfleischt worde.»

Den Angriff überlebte die Hündin nicht. «Leider send eri Verletzige so schwär gsi, dass sie am 6.12.19 gstorbe esch.»

Agnes Arnold, Besitzerin von Hündin Mila, erzählte im «Wynentaler Blatt» über das schreckliche Ereignis, welches sich anfangs Dezember an der Brunnenrainstrasse in Menziken zugetragen hatte.

Hunde griffen Halter und Mila von hinten an

Ihr Mann Toni Arnold war mit der 9-jährigen Hündin auf einem Spaziergang. Mila, die der Rasse der Bewer-Malteser angehörte, führte er dabei an der Leine. Ohne Leine und ohne Besitzer waren die beiden Pitbull-Terrier unterwegs. Sie erreichten Toni Arnold und seine Hündin aus dem Hinterhalt.

Toni Arnold versuchte noch, seine kleine Hündin vor dem Angriff der Hunde zu retten, wie er gegenüber Tele M1 sagte. «Sie sind von hinten gekommen und haben Mila angefallen, ich bin dabei auch noch umgefallen und versuchte, Mila aus der Schnauze des Hundes zu ziehen.»

«Das Herz heilt nicht, oder nur spärlich»

Dabei zog sich Toni Arnold selbst bis zu 50 Bissspuren zu. Nach der Attacke fuhr das Ehepaar mit der Hündin in den Spital, dort wurde sie notoperiert. Trotz der schnellen Hilfe verstarb die 9-jährige Mila zwei Tage später an ihren Verletzungen und liess Toni Arnold und seine Frau untröstlich zurück.

Auch Toni Arnold musste sich nach der Beiss-Attacke der beiden Pitbull-Terrier im Spital behandeln lassen. «Die Verletzungen heilen wieder, aber das Herz nicht, oder nur spärlich.»