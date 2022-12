Jugendliche verprügelt Gericht in Unterkulm spricht Motorradclub-Mitglieder schuldig: «In einem Rechtsstaat löst man Konflikte anders» Mindestens sechs ältere Männer aus der Szene waren auf Jugendliche und junge Erwachsene in einer Turnhalle in Reinach losgegangen. Drinnen fand gerade ein Sportanlass für Minderjährige statt. Am Freitag wurden sie vom Bezirksgericht Kulm verurteilt.

Exklusiv für Abonnenten

Statt nach einem Angriff auf den Sohn das Gespräch zu suchen, griff eine Gruppe Männer in Reinach zur Selbstjustiz. Symbolbild:

Getty Images

Vor der Urteilsverkündung waren die Gemüter schon teilweise erhitzt. Es habe sich nicht so zugetragen wie geschildert, die Opfer seien nicht so jung gewesen, mit Beschreibung der Täterschaft als «Motorradgang» wolle die Presse nur unnötig Stimmung machen, hiess es seitens eines Beschuldigten. Am Vortag hatte das Bezirksgericht Kulm sich mit dem Fall einer Gruppe von sechs Mitgliedern eines Motorradclubs befasst, die den Angriff auf den jugendlichen Sohn von einem der Mitglieder rächen wollte.

Die 37- bis 56-jährigen Männer waren am Tatabend in zwei Autos von ihrem Clublokal zum Schulhaus Neumatt in Reinach gefahren. Sie gingen zur Turnhalle, wo ein Sportanlass für Jugendliche ab der 6. Klasse stattfand. Im Eingangsbereich schlug ein Beschuldigter mit einem Stock auf einen jungen Erwachsenen, der einen Bruch direkt unterhalb des Oberarmkopfes erlitt, wie Gerichtspräsidentin Yvonne Thöny bei der Urteilsverkündung präzisierte. Ein weiterer Beschuldigter verpasste zuerst draussen wahllos einem Jugendlichen eine Ohrfeige und schlug drinnen dem erwachsenen Aufseher des Anlasses mit der Faust ins Gesicht.

Den Vorwurf, man stelle die Beschuldigten nur wegen Stimmungsmache als Motorradclub-Mitglieder an den Pranger, verneinte die Präsidentin. «Sie stehen vor Gericht wegen ihres Verhaltens am besagten Abend», sagte sie. Die Männer hätten genauso einem Sportclub oder einem Verein für Hobbyköche oder Kleintierzüchter angehören können, so ihr Wortlaut.

Überführt wurden sie dank Videoaufnahmen

Bewiesen werden konnte die Tat dank Aufnahmen der Videokameras beim Schulhaus. In diesen klar zu sehen sei das Vorfahren der beiden Autos, wie die eigentlich sogar sieben Männer aussteigen, Stöcke oder Schläger packen und «gemeinsam als Gruppe entschiedenen Schrittes» in die Turnhalle hineingehen. Zwei kommen etwas später heraus und halten Stellung.

Als Gruppe sei die Gewaltbereitschaft und das Risiko gröberer Verletzungen erhöht. Für das Gericht sei deshalb klar, dass alle sechs Vorgeladenen schuldig zu sprechen seien. Der Fall sei «ein Lehrbeispiel» für den Tatbestand des Angriffs.

Nicht ganz abschliessend klar ist nur, wer alles auf den Aufnahmen zu sehen ist. Zwei der sechs vorgeladenen Männer verneinten es. Einer sei von mehreren Personen identifiziert worden, sagte das Gericht, der andere aber nicht mit voller Sicherheit.

Betroffen ist da ausgerechnet der Beschuldigte, der seinen Ärger über die Berichterstattung kundtat. Die Behörden stützten sich in seinem Fall auf Mobilfunkdaten. Bei zwei Anrufen um die Tatzeit herum verband sich sein Handy zwar nicht mit Antennen in Reinach, aber mit Ortschaften auf dem Weg vom Club dorthin.

Selbstjustiz sei laut Gericht nicht zu dulden

Doch indem alle Beschuldigten an der eigentlich auf zwei Tage anberaumten Gerichtsverhandlung keine Aussagen machten, halfen sie sich auch selbst nicht. «Wir haben gestern wenig bis nichts erfahren», so Yvonne Thöny. Das Misstrauen der Männer in die Behörden wurde schon dadurch zum Ausdruck gebracht, dass die Gruppe mit ihrer Aktion Selbstjustiz ausüben wollte.

An der Verhandlung argumentierte die Anwältin eines Beschuldigten, dass die Reaktion auf den Angriff auf den Sohn nachvollziehbar gewesen sei und dass andere Väter wohl auch so reagiert hätten. Yvonne Thöny stellte aber klar: «Zum Glück ist das eben nicht so.» Es gebe zivilisierte Arten, wie man in einem Rechtsstaat zusammenlebt und Konflikte löst.

Die Beschuldigten hätten keinen Versuch unternommen, die Sache anders zu klären. Vor Ort wurden sie «nicht im Geringsten» angegriffen. Umso tragischer, so die Gerichtspräsidentin, dass völlig unschuldige junge Menschen Opfer geworden seien.

Bedingte Freiheitsstrafen von 9 bis 15 Monaten

Alle sechs wurden zu bedingen Freiheitsstrafen mit zwei Jahre Probezeit verurteilt, vereinzelte auch zu einer Busse von 2000 und Genugtuungszahlung von 5000 Franken.

Der Mann, der mit dem Stock zugeschlagen hatte, erhielt 15 Monate bedingt plus 3000 Franken Busse. 9 Monate erhielt der, der Ohrfeige und Faustschlag verteilt hatte – aber sich laut Gericht von Anfang an einsichtig zeigte. Dass er zu Hause illegal eine 9-mm-Pistole samt Munition sowie einen Schlagring besass, führte zur einer zusätzlichen Geldstrafe über 6000 Franken. 2015 soll er schon mal wegen Betreiben einer Indoor-Hanfanlage verurteilt worden sein.

11 Monate erhielt ein Mann, der früher offenbar in der Hooligan-Szene verkehrte und vorbestraft war wegen Gewalt und Drohung gegen Beamte. Dafür habe er gemeinnützige Arbeit leisten müssen. Ob er diese auch verrichtet hatte, daran konnte er sich nicht mehr erinnern. «2017, das ist lange her», sagte er. Er wurde auch wegen alkoholisiertem Fahren verurteilt. Der IV-Bezüger hat laut eigener Aussage «rund eine Million» Franken Schulden, weil er nie Alimente für seine Kinder zahlte.

Wirklich Geld hat keiner der in Handwerksberufen tätigen Männer, die alle keine einfache Vergangenheit zu haben scheinen. «Geschieden und glücklich» lauteten zum Beispiel wiederholte Aussagen zum Zivilstand. Kommen dazu gesundheitliche Probleme wie Herzinfarkte, psychiatrische Vorfälle oder Alkoholmissbrauch.

Die anderen, nicht vorbestraften Beschuldigten erhielten 10 Monate. Einer von ihnen ist in leitender Funktion in einer Aargauer Gemeinde angestellt. Der Vater des ursprünglich angegriffenen Sohnes besass legal Waffen. Sie wurden ihm entzogen.