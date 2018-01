Am vergangenen Mittwoch gingen die Ferien des Müheler Försters schlagartig zu Ende. Seither schellt sein Telefon unablässig. Die Aufräumarbeiten starteten aber erst am Freitag. Vorher wollte Urs Gsell seine Leute nicht in den Wald schicken – aus Sicherheitsgründen. Es war immer noch windig, der Boden durchweicht, alles instabil.

Auch heute, eine Woche nach dem Sturm, ist die Gefahr nicht gebannt. «Das hier ist die gefährlichste Art der Holzerei», sagt er. «Manche Bäume sind nur gestossen, hängen also in der Krone eines Nachbarn fest. Manche sind unter Spannung.» Da sei höchste Vorsicht geboten. «Mein Sohn ist auch Forstwart. Ich bin immer froh, wenn er abends gesund nach Hause kommt.»

In der nächsten Zeit gehts jetzt darum, die wichtigsten Wege wieder passierbar und sicher zu machen. «Das wird gut und gerne drei Wochen dauern», schätzt Gsell. Spaziergänger sollten den Wald so lange meiden. Bis alles Sturmholz herausgeholt ist, dauert es noch Monate. «Das wird uns das ganze Jahr beschäftigen.» Sei die Sicherheit gewährleistet, so Gsell, bringe Eile nichts. «Ich will keinen Schnellschuss» mit externen Unternehmern hinlegen.»

Für den Müheler Förster ist mit dem Sturm keine Welt untergegangen. «Das ist ein Naturereignis und als das ist es zu werten», sagt Gsell. «Wir sind jetzt 18 Jahre lang verschont geblieben.» Seit «Lothar» habe sein Revier «ein paar Mal Glück gehabt.» Gsell seufzt.

«Klar schmerzen mich die schönen Bäume, in die man lange investiert hat, um später einmal einen optimalen Preis zu erzielen. Fürs Holz ist es schade, aber für den Wald nicht.» Urs Gsell steht neben einem aus dem Boden gerissenen Wurzelteller und blickt ins Erdloch. Eine Faszination haben die Sturmbäume für ihn: «Ich hoffe immer, dass einmal ein prähistorischer Schatz zum Vorschein kommt.»