Max F. (Name geändert) bestellte bei einem Elektrogeschäft per E-Mail einen Wäschetrockner. Dabei gab er sich als Thomas M, einen von seinen fünf Decknamen, aus. Der gutgläubige Kleinunternehmer lieferte ihm die Maschine – auf das Geld wartete er vergebens. Max F. verkaufte den Tumbler sofort auf Riccardo. Das war 2013. Max F. merkte, wie leicht er mit dieser Masche an Bares kam. Bis 2015 erwarb der IV-Bezüger (50) 18 Waschmaschinen und Wäschetrockner. Davon verkaufte der Schweizer 13 weiter. Einige Geräte wurden ihm nicht geliefert, bei allen anderen schöpften die KMU keinen Verdacht.