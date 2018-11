Nicht nur die Kreisel- und T-Lösung sollen für den Unterkulmer Böhlerknoten detailliert geprüft werden, sondern auch die Bahntunnellösung. Das fordert die im Herbst gegründete Interessengemeinschaft «IG Bahntunnel-Kulm»: «Wir machen uns dafür stark, dass für die Eigentrassierung der Wynental-/Suhrentalbahn (WSB) eine nachhaltige Lösung – nämlich eine Tunnelvariante durch Kulm – seriös geprüft wird», heisst es auf der IG-eigenen Website.

Esterliturm-Läufer im Komitee

Hinter dem Komitee stehen einige bekannte Persönlichkeiten. So gehören etwa der ehemalige Unterkulmer Gemeinderat Paul Voramwald (SVP), Esterliturm-Läufer Kurt Hess oder die ehemalige Bezirksrichterin Ruth Wächter (FDP) zu den Gründungsmitgliedern.

Der Böhlerknoten gehört zu den heissesten verkehrspolitischen Eisen in der Region aargauSüd und hat in der Vergangenheit schon für viele rote Köpfe gesorgt. Zurzeit werden für das Projekt «Sanierung Kantonsstrasse / WSB-Eigentrassierung» Studienaufträge mit Machbarkeitsüberlegungen durch Ingenieurbüros durchgeführt. Sowie die zahlreichen Einwendungen bearbeitet: 81 Einwendungen und 32 Eingaben seien während der Auflage bis Ende 2017 und der Anhörung des Projekts «Sanierung Kantonsstrasse / WSB-Eigentrassierung» eingereicht worden, sagte der Kantonsingenieur Rolf H. Meier vergangenen Sommer. Die meisten Eingaben betrafen den Böhlerknoten. Die Behandlung der Einwendungen soll bis Ende 2019 abgeschlossen sein.

Frühestens in 20 Jahren

Neben der Kreisellösung kam auch wieder die Möglichkeit einer T-Lösung aufs Tapet. Aber auch die Variante Untertunnelung. In den Augen der IG bleibe diese Variante aber praktisch unbeachtet. Die Planer gaben an der Medieninformation im Sommer bekannt, dass eine allfällige Untertunnelung zwischen 250 bis 300 Millionen Franken kosten und die Planung mindestens 20 Jahre in Anspruch nehmen würde. Mit diesen Angaben zeigt sich die Interessensgemeinschaft Bahntunnel-Kulm nicht einverstanden.

Sie lädt am 5. Dezember zu einer öffentlichen Diskussionsrunde um 19 Uhr in der Aula Oberkulm ein.