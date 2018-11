Die Interessengemeinschaft «IG Bahntunnel-Kulm» bekommt politische Unterstützung. In einem Communiqué spricht sich die SP des Bezirks Kulm ebenfalls für die Tunnellösung beim Böhlerknoten aus. Zurzeit werden für das Projekt «Sanierung Kantonsstrasse/WSB-Eigen- trassierung» vier Varianten geprüft. Eine T- oder Kreisellösung wird dabei von den Planern favorisiert.

In den Augen der SP sind die erarbeiteten Lösungen zwar verhältnismässig kostengünstig aber nur kurzfristig. «Dieses ‹Engnis› auf der Wynentaler Hauptverkehrsachse und mitten im Dorfzentrum von Unterkulm steht im Nutzungskonflikt mit dem motorisierten Individualverkehr (MIV), WSB, Velofahrern und Fussgängern und ist bereits heute eine grosse Herausforderung», schreibt die SP. Eine Taktverdichtung der Bahn bleibe illusorisch, wenn keine hindernisfreie Querung der Bahnlinie realisiert werden könne. Vernachlässigt sei bisher der Veloverkehr, da zeichne sich auch in Zukunft keine Verbesserung ab.

«Die SP setzt sich für eine langfristige Lösung an der Böhler-Kreuzung ein. Die Bahn und die Taktverdichtung stehen im Zentrum. Mit einem Tunnel könnte eine Entflechtung aller Verkehrsträger erreicht und das Problem langfristig gelöst werden», schreibt die SP weiter. Die SP Kulm setze bei den drei WSB-Projekten Bahndepot in Schöftland, Bahnquerung in Unterentfelden und Kreuzungssanierung Böhlerknoten in Unterkulm den Fokus auf letzteres Projekt. «Welche übergeordneten Ziele verfolgt die WSB bei der Zukunftsplanung mit der Lösung der Brennpunkte in Unterentfelden, Schöftland und Unterkulm?», fragt die SP. Sie ist überzeugt, dass die Ziele in Zusammenarbeit mit den Regionalplanungsverbänden geklärt und der Bevölkerung mit allen Vor- und Nachteilen offen dargelegt werden sollten.