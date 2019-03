2018 waren in der Schweiz 4,6 Millionen Autos immatrikuliert. Betrachtet man den Motorisierungsgrad, so kamen auf 1000 Einwohnerinnen und Einwohner durchschnittlich 543 Personenwagen. In Prozent ausgedrückt entspricht das einem gesamtschweizerischen Motorisierungsgrad von 54,3 Prozent. Zu beachten ist, dass erhebliche regionale Unterschiede bestehen. Insbesondere in den städtischen Ballungsräumen mit ihrem dicht geknüpften öV-Netz ist der Motorisierungsgrad wesentlich tiefer als im schweizerischen Durchschnitt.

Der Kanton Aargau liegt mit 58,9 Prozent etwas über dem Durchschnitt. Mit 63,56 Prozent hat der Bezirk Kulm den höchsten Motorisierungsgrad im Kanton Aargau. Der tiefste Motorisierungsgrad verzeichnet der Bezirk Aarau (53,76 Prozent), Lenzburg reiht sich in der oberen Hälfte ein (62,79 Prozent).