Sie schwingen ihre Hüften im Salsa-Rhythmus zum Hit eines kubanischen Schmusesängers. Der Herr im schwarzen Hemd und die Dame in geblümter Bluse sind ein derart eingespieltes Tanzpaar, dass sie die ganze Aufmerksamkeit auf sich ziehen würden – wenn denn noch andere Tanzende im Saal wären. Denn Antonio Aiello und Lucia Costantini befinden sich nicht auf einem Rendez-vous in einem Latino-Club, sondern in Aiellos Unterentfelder Trainingslokal hinter dem Coop-Baumarkt.

Hier will der 32-jährige Müheler bald wöchentlich Salsa-Liebhaber übers Parkett tanzen lassen. Jeden Freitag wird er seine Tür im ersten Stock des «House of Dance» öffnen, durch die man für einen Abend lang auf kubanischen Boden tritt. In Aiellos «Practicas», der in der Salsa-Szene üblichen Mischung zwischen Kurs und Tanz-Ausgang, wird vor allem getanzt, zwischendurch an Figuren geschliffen und unter dem prüfenden Blick des Lehrers weitergetanzt. Nur Fussball im Kopf Eigentlich hätte es gar nicht dazu kommen sollen. Das Parkett, das Aiello ursprünglich für sich vorgesehen hatte, war mit Gras bewachsen. «Seit ich klein war, spielte ich Fussball. Es gab nichts anderes neben der Schule, später neben der Stifti. Andere möglichen Hobbys ignorierte ich damals komplett.» 2002 fiel er als 15-jähriger FC-Aarau-Spieler dem Zürcher Grasshopper Club auf, der ihn unter Vertrag nahm. Der Nachwuchs-Tschutter spielte in mehreren Nationalmannschaften, von der U16 bis zur U20. Er war vom Erfolg verwöhnt – rückblickend vielleicht zu sehr. Denn irgendwann liess er die angefangene Detailhandelslehre sausen, die der GC-Vertrag beinhaltet hatte, denn er sah sich bereits als gut bezahlter Fussballprofi. «In meinem Kopf existierte nur der Fussball. Ich fehlte oft im Büro und verpasste viele Schulstunden, auch, weil ich mit der Nati an Auslandsspielen war», sagt Aiello, den man sich in seiner eleganten Salsa-Kluft so gar nicht in einem durchgeschwitzten Fussballtrikot mit Grasflecken vorstellen kann.

Meine Fussballkollegen scherzten, ich sei ein Latino-Player, der die Frauenbeeindrucken will. Antonio Aiello, Salsa-Tanzlehrer