In dieser Bar kehrt das junge Wynental ein – 20-Jährige betreiben sie freiwillig

Sie heissen Anita, Oliver, David, Matthias und Yanick. Sie sind um die 20 Jahre alt, wohnen in Reinach, Gontenschwil, Burg und Menziken, machen eine Lehre, die Kanti oder stecken in ihren ersten Berufsjahren. Ganz normale junge Erwachsene eben, wie es sie im Wynental und allen übrigen Tälern des Planeten gibt. Und wie alle ihre Altersgenossen haben sie ein Hauptbedürfnis für jene Tageszeit, die nach dem durchgestandenen Pflichtprogramm kommt: In ihrer Freizeit das tun können, was ihnen beliebt.

Was logisch klingt, ist oft gar nicht so einfach, denn Voraussetzung dafür ist, dass es Orte gibt, wo man hingehen kann. Wo man ungestört ist und nicht zu viel Geld ausgeben muss. Anita, Oliver, David, Matthias und Yanick haben so etwas gefunden. Im 2018 eröffneten Freizeithaus Onderwerch in Reinach (neben dem Fussballplatz) betreiben sie an zwei Freitagen pro Monat die Kellerbar. Ausser der Theke steht dort drin ein Töggelikasten und ein Dartspiel, dazwischen schwarze Ledersofas, auf denen es sich die Nachwuchs-Barbetreiber zum Gespräch mit der AZ gemütlich gemacht haben.