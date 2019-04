«Bäume und Kinder wachsen gleichzeitig auf und es wird spannend sein, in 20 Jahren zu schauen, wie sie sich entwickelt haben», sagte Urs Wunderlin, Gemeindeförster von Oberkulm, anlässlich der Bäumlipflanzaktion.

Seit 22 Jahren lässt der Natur- und Vogelschutzverein Oberkulm in Zusammenarbeit mit dem Förster ein kleines Wäldchen für die Neugeborenen anpflanzen. Am Samstag waren Bäume für die Babys mit Jahrgang 2018 an der Reihe. Urs Wunderlin und sein Team hatten im Gebiet Ischlag einen Platz vorbereitet und bereits Douglasien gesetzt.