Neuer «Chefochse» werde Daniel Rall (32), teilen Daniel Frey und Sandra Roth, die Besitzer des Schöftler Gasthauses Ochsen, mit. Rall, unverkennbar der grosse Mann mit dem langen Bart, werde den «Ochsen» bei den Hörnern packen – als Betriebsleiter. Er kenne den Gasthof bereits seit Anfang 2017.

Rall ist seit Januar als stellvertretender Küchenchef tätig. Als gebürtiger Sachse lernte er seine Kochkünste im Schwarzwald, verfeinerte diese in verschiedenen Betrieben in Zürich, um dann in der «Seerose» am Hallwilersee als Küchenverantwortlicher zu wirken. Sein Interesse gilt der archaischen Küche des Nordens. «Ochsenklassiker» wie der Siedfleischsalat und der Schmorbraten werden auch in Zukunft auf der Speisekarte zu finden sein. Rall ist Hobbygärtner und widmet sich in der freien Zeit mit viel Liebe seinen Pflanzen. Frische Kräuter werden in seiner Küche viel Verwendung finden.

Die «Ochsen»-Besitzer Daniel Frey und Sandra Roth freuen sich sehr, dass Rall den «Ochsen» als «Oberochse» führen wird, um diesen zu einem späteren Zeitpunkt als Mieter und Geschäftsleiter zu managen. (uhg)