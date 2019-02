Drei Monate. So viel beträgt im Allgemeinen die gesetzliche Kündigungsfrist für Wohnungen in der Schweiz. Eine Familie aus Unterkulm hätte ihre Mietwohnung aber schon innert eines Monats räumen sollen – weil sie illegal erstellt worden war. Dagegen wehrt sich die Familie vor dem Bundesgericht.

Es geht um eine Liegenschaft an der Hauptstrasse in Unterkulm, Ausgangs Dorf Richtung Schwimmbad: die ehemalige Schulmöbelfabrik Aduka. Sie liegt klar in der Gewerbezone. Im Erdgeschoss des Gebäudes befinden sich unter anderem zwei illegal erstellte Wohnungen mit 3,5 respektive 4 Zimmern.

Die frühere Eigentümerin der Liegenschaft, eine Aktiengesellschaft, reichte ein nachträgliches Baugesuch ein. Der Gemeinderat Unterkulm wies es jedoch im September 2016 ab, ohne es überhaupt zu publizieren. Er verbot auch die Nutzung der Wohnungen und befahl der Eigentümerfirma, den beiden Mietparteien zu künden – ordnungsgemäss und auf den nächstmöglichen Termin. Dieser Entscheid wurde von der Eigentümerin zwar nicht angefochten, es passierte aber auch sonst nichts.