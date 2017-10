Das Ziel war für Ramona Bolliger klar. Hauptsache Podest. «Als Bronze und Silber schon weg waren, blieb nicht mehr viel übrig», sagt sie überglücklich.

Dabei hatte sie zu Beginn der Weltmeisterschaft noch an ihrer Leistung gezweifelt und sich vorgenommen, die letzten zwei Tage so richtig Gas zu geben. Das Konzept ist aufgegangen. "Ich habe Vollgas gegeben", sagte Ramona Bolliger nach ihrem Triumph.

Was passiert jetzt noch in Dubai? «Fiire, fiire, fiire», sagt die junge Frau und lacht. Und wenn die Schweizer Delegation am Samstag wieder in der Schweiz ankommt? «Weiterfeiern.»

Aus Abu Dhabi nimmt Ramona Bolliger jede Menge Erinnerungen, Freundschaften und Kontakte auf der ganzen Welt. Und natürlich eine Goldmedaille. «Die hänge ich mir übers Bett, damit ich sie jeden Tag anschauen kann.»

