«Ich habe das alles erfunden» – das Elend mit der häuslichen Gewalt

Ein in Trümmern liegender Blumentopf mit Plastikpflanze: Er wäre fast zum Sinnbild einer Ehe voller Gewalt geworden. Fast, denn Blerta (Name geändert) zog vor Gericht alle Vorwürfe gegen ihren Ehemann Altin (Name geändert) zurück. Die Staatsanwaltschaft glaubte ihr nicht – sie forderte, den Kosovaren des Landes zu verweisen. Auch das Gericht Kulm fand den Rückzug unglaubwürdig. Trotzdem sprach es Altin im Zweifel für den Angeklagten vom Vorwurf der häuslichen Gewalt frei.