In unserer Serie erzählen Reisende in Bahnhöfen und an Bushaltestellen ihre Geschichte.

«Wir gehen zu fünft nach Aarau, wo die Töffliprüfung sein wird. Wir alle wollen unsere Freundin bei ihrer Prüfung unterstützen. Wenn sie besteht, gehen wir nachher alle zusammen chinesisch essen. Ich denke schon, dass sie es schaffen wird.

«Und dann wurde mir gleich die Lehrstelle angeboten.»

Ich wohne in Menziken und gehe hier in die dritte Klasse der Bezirksschule. Danach will ich das KV machen. Gerade habe ich meine Lehrstelle gefunden. Sie wird in Beinwil am See bei einer Glasfirma sein. Ich hatte eben erst mit dem Schreiben von Bewerbungen angefangen, als ich dort zum Schnuppern eingeladen wurde. Und dann wurde mir gleich die Lehrstelle angeboten. Ich war selbst überrascht, dass es so schnell geklappt hat. Jetzt freue ich mich natürlich sehr auf die Stelle. Gefunden habe ich sie online beim Suchen nach offenen Lehrstellen.

Bevor die Bezirksschule endet, kommen noch die Frühlingsferien. Dann gehe ich eventuell mit der Familie in den Europapark. Ich habe vier Geschwister, zwei ältere Schwestern und zwei jüngere Brüder. Sonst habe ich für die Ferien noch keine Pläne. Ich mache viel mit Freunden, lese sehr gerne, zeichne viel, gehe ab und zu schwimmen und höre oft Musik. Vor allem amerikanischer Pop und K-Pop gefallen mir.» (MIK)