«Wir gehen zu fünft nach Aarau, wo die Töffliprüfung sein wird. Wir alle wollen unsere Freundin bei ihrer Prüfung unterstützen. Wenn sie besteht, gehen wir nachher alle zusammen chinesisch essen. Ich denke schon, dass sie es schaffen wird.

Ich wohne in Menziken und gehe hier in die dritte Klasse der Bezirksschule. Danach will ich das KV machen. Gerade habe ich meine Lehrstelle gefunden. Sie wird in Beinwil am See bei einer Glasfirma sein.