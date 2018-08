Das prächtige trächtige Holsteinrind Dahlia frisst Äpfel unter dem Apfelbaum. Trotz Schatten muss es sich der Fliegen erwehren. Ein prächtiges Wetter, sagt auch Leutwyler Martin vom organisierenden Schwingklub Kreis Kulm. «Klub mit k», sagt er und lacht, «wir sind doch hier in der Schweiz.» Da sind die Mitglieder des Motorradclubs Switzerland Maniacs, die mit ihren Harley-Davidson und Triumph-Boliden auf den Homberg geknattert sind, nicht heikel. Sie tragen das «C» für Club stolz auf ihren Westen zur Schau.

Wetter und Klub hin oder her; auch am 52. Homberg-Schwinget in Reinach geht es in erster Linie um den Triumph. Doch ausgerechnet der Mit-Favorit vom Schwingklub Zofingen, Räbmatter Patrick aus Uerkheim, legt einen Fehlstart hin. Auf dem Sägemehl sind Überraschungen leicht möglich. Ein Start nach Mass hingegen gelingt dem Buchser Vieira Tiago vom Schwingklub Aarau: Der über 150 Kilogramm schwere Senn macht mit seinem Gegner, einem Turner, kurzen Prozess: wenige Sekunden genügen. «Kurz», nennt der Fachmann den finalen Zug.