Holziken Umfrage zur Kinderbetreuung: Über die Hälfte der Befragten wünscht sich Unterstützung Als Reaktion auf eine Anfrage des Elternvereins Holziken, hat der Gemeinderat eine Umfrage zu familienergänzender Kinderbetreuung durchgeführt. In der Folge sollen zwei Angebote ausgebaut oder prominenter beworben werden.

Eltern sollen in Zukunft mehr auf Mittagstisch-Angebote aufmerksam gemacht werden. Hanspeter Bärtschi / Symbolbild

Insgesamt 45 Familien haben die Umfrage des Gemeinderates ausgefüllt. Das sind immerhin 36 Prozent aller Familien in Holziken. Die Resultate sind aber sicherlich für alle Familien in der Gemeinde interessant. Das Thema: familienergänzende Kinderbetreuung. «Nach einer Anfrage des Elternvereins Holziken hat sich der Gemeinderat dazu entschlossen, eine Bedürfnisabklärung bei den Holziker Eltern durchzuführen», erklärt Gemeindeschreiber Marco Bieri auf Anfrage.

Dabei herausgekommen sind vor allem zwei Erkenntnisse: Der Mittagstisch und die Randstundenbetreuung an der Schule Holziken sollen geprüft werden. Konkret will der Gemeinderat die Randstundenbetreuung «in einem ersten Schritt mit einer entsprechenden Fachstelle die rechtlichen, personellen und räumlichen Rahmenbedingungen auf eine mögliche Umsetzung hin prüfen», wie Bieri sagt. Im Frühsommer 2023 will der Gemeinderat dann über die neugewonnenen Erkenntnisse informieren. Auf die bestehenden Mittagstisch-Angebote will die Gemeinde laut dem Gemeindeschreiber ausserdem in Zukunft «in geeigneter Weise» aufmerksam machen.

Einige würden wieder arbeiten

Vorerst keine weiteren Abklärungen sind hingegen bei der Betreuung während der Schulferien vorgesehen. Von den 25 erwerbstätigen Eltern, die an der Umfrage teilgenommen haben, gaben dennoch immerhin 20 an, eine Teilbetreuung (12) oder eine Betreuung während der gesamten Schulferien (8) zu benötigen. «Aktuell konzentriert sich der Gemeinderat ausschliesslich auf die Prüfung in Sachen Mittagstisch und Randstundenbetreuung», so Bieri.

Weiter wird danach gefragt, ob ein Elternteil sein Pensum erhöhen würde oder gar eine neue Stelle antreten würde, wenn es ein kostenpflichtiges Kinderbetreuungsangebot in Holziken gäbe. 17 der 45 befragten Familien antworteten mit «Ja».

Erarbeitet wurde die Umfrage vom Gemeinderat und der Schulleitung sowie einer Vertretung aus dem Elternverein. «Ebenfalls wurde in gleicher Konstellation eine Besprechung über die Resultate vorgenommen», sagt Bieri. Für die Gemeinde haben sich Bevölkerungsumfragen in letzter Zeit bewährt. Sofern es sich wieder anbieten sollte, könne man sich in Holziken deshalb vorstellen, wieder solche Umfragen umzusetzen. Wie es mit der den Ergebnissen der aktuellen Umfrage weitergeht, hängt gemäss dem Gemeindeschreiber von den weiteren Abklärungsresultaten ab.