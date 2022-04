Holziken Schlüssel aus dem Milchkasten entwendet: Mutmassliche Einbrecherin festgenommen Eine zunächst unbekannte Frau stieg gestern Morgen in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Auf der anschliessenden Fahndung konnte die signalisierte Frau angehalten werden. Diese wurde unter dringendem Tatverdacht festgenommen.

Der Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Zweigstrasse in Holziken bemerkte am Donnerstag kurz nach 09 Uhr, dass eine unbekannte Frau in seiner Wohnung steht. Nachdem die Frau den Wohnungsbesitzer entdeckt hatte, flüchtete sie mit einem Roller in unbekannte Richtung.

Umgehend wurde eine Fahndung eingeleitet. Die Regionalpolizei Zofingen konnte daraufhin die Rollerfahrerin anhalten. Die Lenkerin, eine 32-jährige Schweizerin, wurde unter dringendem Tatverdacht festgenommen.

Die zuständige Staatsanwaltschaft eröffnete eine Strafuntersuchung. Wie sich bei der Tatbestandsaufnahme herausstellte, dürfte die mutmassliche Tatverdächtigte den Wohnungsschlüssel aus dem Milchkasten genommen und sich so Zutritt zur Wohnung verschaffen haben. (phh)

