Holziken Neue Wasserleitung und Wechsel des Regionalverbands: Darüber wird in Holziken abgestimmt Am 26. Juni findet in Holziken die Sommer-Gemeindeversammlung statt. Neben Leitungen und dem Regionalverband werden auch die Rechnung und die Schulraumplanung ein Thema sein.

Die Gemeinde Holziken will aus dem Regionalverband Suhrental austreten. Bild: Michael Küng

An der kommenden Sommer-Gmeind entscheidet das Holziker Stimmvolk über den Austritt aus dem Regionalplanungsverband Suhrental (RVS). Schmiedrued und in Moosleerau haben diese Abstimmung bereits hinter sich. Die drei Gemeinden informierten am vergangenen Dezember über den geplanten Austritt.

In Moosleerau wurde das Austrittsgesuch am letzten Freitag von der Bevölkerung angenommen, in Schmiedrued wurde es abgewiesen. Nun entscheidet Holziken über die Kündigung. Bei einem Ja würde die Gemeinde per 31. Dezember 2024 aus dem RVS austreten.

Unter anderem erachtet der Holziker Gemeinderat den Kostenbeitrag von acht Franken pro Einwohner als zu hoch, viele Dienstleistungen würden der Holziker Bevölkerung zudem kaum nützen. «Zusätzlich hat sich die Zusammenarbeit innerhalb des Vorstandes in den letzten Jahren zunehmend erschwert», schreibt der Gemeinderat in der Einladung zur Gemeindeversammlung weiter. Unter diesen Voraussetzungen sei ein weiterer Verbleib beim Regionalverband Suhrental nicht mehr gerechtfertigt.

Gleich anschliessend an die Entscheidung über den Austritt aus dem Regionalverband Suhrental soll über den Beitritt zum Regionalverband «zofingenregio» per 1. Januar 2025, abgestimmt werden. Ob dieser die Gemeinde auch aufnehmen wird, will der Verband erst noch kommunizieren.

Neue Wasserleitung soll erstellt werden

Bevor es in Holziken aber um die Regionalverbände geht, hat das Stimmvolk über einen Kredit von 421’000 Franken zu befinden. Damit soll eine Wasserleitung in der Bergstrasse sowie ein anschliessender Ringschluss an die Panoramastrasse erstellt werden.

Obwohl das Versorgungsnetz grundsätzlich eine hohe Leistungsfähigkeit aufweise, weise die Reservoirleitung in Richtung Äusserer Berg deutlich weniger Durchfluss auf als die gleich grosse Leitung in Richtung Hubel. «Das Leitungsnetz weist demnach mit Ausnahme der fehlenden leistungsfähigen Verbindung in der Bergstrasse keine Engpässe auf», heisst es in der Botschaft der Gemeinde. Darin wird zudem festgehalten, dass die Investition keine Erhöhung der Wassergebühren zur Folge habe.

Unter «Verschiedenes» kündigt die Gemeinde zudem an, über die Arbeitsgruppe «Dorfladen», über die Schulraumplanung und ein Schulraumprovisorium sowie über einen Vorschlag zu Tempo 30 zu informieren.