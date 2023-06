Holziken Kein Dorfladen, dafür ein Kindergarten-Container Holziken legt das Projekt Dorfladen für die nächsten Jahre auf Eis. Einer der Gründe dafür ist die Schulraumplanung.

Der Gemeinde Holziken stehen die nächsten Jahre einige grosse Investitionen bevor. Archivbild: Britta Gut

Er habe keine guten Nachrichten, sagte der Holziker Gemeinderat Raphael Borer, als er an der Sommergmeind über den Stand des Projekts Dorfladen informierte: «Das Projekt können wir kurzfristig nicht realisieren.»

Zur Erinnerung: Holziken hat keinen Dorfladen mehr, seit «Tonis Treffpunkt» im Januar 2020 seine Türen schloss. Der Gemeinderat setzte 2021 eine Arbeitsgruppe ein, die um einen möglichen Ersatz besorgt war. Ein erstes Projekt wurde vergangenes Jahr vorgestellt. Man wollte die unbebaute Parzelle direkt neben dem Gemeindehaus an einen Investor verkaufen; unter Marktwert, dafür mit der Bedingung, dass dort ein Dorfladen gebaut wird. Den wollte man ausserdem die ersten Jahre mitfinanzieren. Weiter geplant gewesen wären Wohnungen, Gewerbe und ein Dorfplatz.

Nach einer Umfrage kam die Arbeitsgruppe zum Schluss, dass das Projekt Verbesserungsbedarf hatte: Unter anderem wurde bemängelt, dass der potenzielle Dorfplatz nachher nicht der Gemeinde gehört hätte. Dazu kommt nun, dass sich das Bauprojekt derzeit nicht finanzieren lässt – auch nicht eine abgespeckte Variante, für die man sich letztlich entschieden hat.

Planungskredit und Container im nächsten Jahr

Derzeit stünden schliesslich gleich zwei grosse Investitionsbrocken am Horizont. Die Sanierung der Hauptstrasse (3 bis 5 Millionen Franken) und das Schulhaus Dorf, welches renoviert und aus Kapazitätsgründen ausgebaut werden muss (4 bis 6 Millionen Franken). Bei beiden fehle derzeit die Planungssicherheit, die Differenz von insgesamt vier Millionen sei ein grosser Betrag für Holziken. Deshalb wird der Dorfladen für die nächsten zwei oder drei Jahre auf Eis gelegt.

Auch kurzfristig tut sich etwas in der Holziker Schulraumplanung. Erstens wird in den nächsten zwölf Monaten ein Planungskredit für das Schulhaus Dorf vorgelegt. Zweitens stösst der Kindergarten im August 2024 an seine Kapazitätsgrenzen. Der neue Jahrgang bringt 28 Kinder – insgesamt sind es dann neu 47 Kindergartenkinder. Zu viele für zwei Abteilungen, deshalb braucht es Platz für eine dritte. Nun hat sich die Gemeinde für eine Container-Lösung entschieden, eine ähnliche, wie sie schon im Jahr 2017 benutzt wurde. Die Kosten betragen für zwei Jahre 60’000 Franken. Als Standort wäre die Kugelstossanlage beim Sportplatz vorgesehen.

Schliesslich kam auch der Austritt aus dem Regionalverband Suhrental am Montag vor die Gmeind. Die Versammlung folgte dem Vorschlag des Gemeinderats, sich vom RVS ab- und dafür dem Regionalverband zofingenregio zuzuwenden. Da vermochte auch ein flammendes Votum – inklusive Rückweisungsantrag – der ehemaligen RVS-Geschäftsführerin und Holzikerin Lis Lüthy nichts ausrichten.