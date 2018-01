Durch die Glastüre ist sie von aussen bereits erkennbar. Die zierliche alte Dame mit Stock, die im Entrée des Mehrfamilienhauses steht. Als sie am Arm des Fahrers ins Freie tritt, stützt sich kaum auf ihn und verzichtet auch auf Hilfe, als sie ins wartende Auto einsteigt. Doch selber fahren, das kann sie mit 94 Jahren nicht mehr. Zu ihrem Arztbesuch nach Gränichen wird sie deshalb chauffiert.

Ihr Chauffeur ist Peter Weber. Der 62-Jährige bietet Holzikern mit eingeschränkter Mobilität im Rahmen des Projekts Fürenand – Mitenand seine Fahrdienste an (siehe Text unten). Die Seniorin, die lieber nicht mit Namen genannt werden will, hat er schon mehrmals gefahren. Vor kurzem war sie im Spital und muss nun zur Nachkontrolle. «Wir sind beide in Gränichen aufgewachsen und später nach Holziken gekommen», sagt Weber. Und so geht die Reise an diesem Morgen nicht nur zum Arzt und retour, sondern zurück in Zeiten, in denen die einzigen Autobesitzer in Gränichen die Migros-Chauffeure waren und jeder hoffte, beim Nachhauseweg von ihnen mitgenommen zu werden.