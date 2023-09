Holziken Für die Schulwegsicherheit: Holziken will flächendeckend Tempo 30 auf Quartierstrassen Die Gemeinde macht sich Sorgen um das Wohl ihrer Schülerinnen und Schüler. Deshalb soll der Schulweg sicherer und dafür ein Teil des Verkehrs im Dorf verlangsamt werden.

Im Holziker Gebiet Hueb (Einfahrt rechts) gilt Tempo 30 schon – nun sollen auch die restlichen Quartierstrassen im Siedlungsgebiet folgen. Bild: Mathias Förster

Holziken will Tempo 30. Zumindest auf Quartierstrassen im Siedlungsgebiet. Der Gemeinderat beschäftige sich laufend mit der Schulwegsicherheit, verkündete er im Sommer. Und um die zu erhöhen, sei ein Tempo-30-Regime die effektivste Massnahme.

Ausserdem habe man damit bereits im Quartier Hueb (das Gebiet um die Hueb-, die Zweig- und die Hardstrasse) mindestens zehn Jahre lang gute Erfahrungen gemacht, erklärt Gemeinderat Lukas Treier, der selber dort wohnt: «Das System hat sich bewährt.»

Deshalb will die Holziker Exekutive für die restlichen Gemeindegebiete, wo bis dato 50 km/h gefahren werden darf, ebenfalls Tempo 30 verfügen. Dafür hat man im Sommer ein Mitwirkungsverfahren gestartet, das nun ausgewertet wurde. Die Rückmeldungen waren durchwegs positiv, so Treier: «Wir haben keine einzige negative Mitwirkung erhalten. Den Mitwirkenden war einzig wichtig, dass 30er-Zonen nur mit Bodenmarkierungen signalisiert werden.»

Kreditantrag der nächsten Gmeind

Das habe man im Hueb noch anders machen müssen: «Damals musste man an den Ein- und Ausfahrten solcher Zonen noch sogenannte Tore aufstellen.» Also Pfosten, welche die Einfahrt verengen – und die im Dorf ab und an für Ärger sorgten, etwa weil grössere Fahrzeuge nur schwer passieren konnten. Weiter habe der Kanton aufwendige Prüfberichte und nach einem Jahr eine Auswertung verlangt. Auf dieses Jahr hin seien die Anforderungen aber massiv gelockert worden.

Bei der Gemeindekanzlei heisst es auf Anfrage, dass die Kosten für die Umsetzung der Zonen um die 30'000 Franken betragen dürften. Gemeindeschreiber Marco Bieri: «Wir werden im November mit einem entsprechenden Kreditantrag vor die Gemeindeversammlung treten.» Ihm zufolge geht es dabei nicht nur um die neuen Zonen: «Im gleichen Prozess prüfen wir die Anpassung der bestehenden Zonen nördlich der Hauptstrasse, da die Tore dort inzwischen auch nicht mehr zwingend notwendig wären.»