Holziken «Es war an der Zeit für etwas Spirituelles»: SVP Holziken veranstaltet Feierabendgespräch zum Thema Islam Anfang März lädt die Holziker SVP zu einem Gesprächsabend zum Thema Islam. Unter anderem soll besprochen werden, was die Religion ausmacht. Gastredner ist der reformierte Pfarrer Beat Müller aus Schöftland.

Barbara Borer-Mathys wird das Gespräch am Ende des Anlasses moderieren. Bild: Valentin Hehli

Rund 30 Personen versammeln sich regelmässig in Holziken zum Feierabendgespräch der Holziker SVP. Am Donnerstag, 2. März, soll in diesem Rahmen das Thema Islam besprochen werden. Barbara Borer-Mathys, Präsidentin der Orts- und der Bezirkspartei, begründet die Wahl so: «Wir hatten noch nie ein religiöses Thema, daher war es an der Zeit für etwas Spirituelles.» Aber auch die Aktualität sowie die Verfügbarkeit von Referenten tragen jeweils zum Entscheid bei.

Für das Feierabendgespräch zum Thema Islam wurde der reformierte Pfarrer Beat Müller eingeladen. «Er ist ‹unser› Pfarrer und beliebt bei vielen Menschen», sagt Borer-Mathys dazu. Ausserdem könne er Themen verständlich erklären. Wie es in der Einladung der Partei heisst, wird Beat Müller die Weltreligion aus theologischer Sicht beleuchten und im Anschluss Fragen wie: «Wie sieht unser Pfarrer von Holziken den Islam und warum? Wie geht man als moderner Christ mit dem Islam um? Betrifft uns das Thema im Dorf?», beantworten. «Ich erhoffe mir also ein spannendes Referat eines jungen Theologen und eine gute Diskussion am Schluss», so die Grossrätin.

Keine Islam-Experten eingeladen

Die «andere Seite», also jemand, der mit dem Islam vertraut ist, hat die Ortspartei nicht eingeladen. «Das hat keinen besonderen Grund», sagt Borer-Mathys. Manchmal seien die Feierabendgespräche ein Streitgespräch zwischen Pro und Contra – so beispielsweise zum Thema Kunsteisbahn zwischen Gerichtspräsident und Rechtsanwältin – und manchmal gebe es einfach Vorträge, an denen eine Person ihre Meinung präsentiert. «Zum Beispiel bei Corona, wo es ums Impfen ging, haben wir keinen Impfgegner oder kritischen Arzt eingeladen. Wir haben nur die Meinung des Regierungsrats gehört», so Borer-Mathys. Dennoch sei sehr kontrovers diskutiert worden.

Am Schluss der Veranstaltung findet zudem immer eine Diskussion mit dem Publikum statt. «Ich stelle kontroverse Fragen und wenn nötig, nehme ich eine Gegenposition ein, damit es für das Publikum spannend ist», erklärt Borer-Mathys, die vor knapp zwei Wochen von der SVP-Geschäftsleitung als Parteisekretärin empfohlen wurde.

Schlussendlich geht es an den Feierabendgesprächen vor allem um Meinungsbildung, sagt sie: «In Bezug auf das Islam-Gespräch erhoffe ich mir wieder eine angeregte Diskussion: Religion bewegt.» Dass Menschen auch speziell zum Islam eine Haltung hätten, zeige die Tatsache, dass in der Schweiz ein Minarettverbot herrscht. In Holziken wurde die entsprechende Abstimmung im Jahr 2009 mit über 84 Prozent angenommen.