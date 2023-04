Holziken Einweihung in einem Jahr geplant: So geht es mit der Friedhofssanierung weiter Im vergangenen November genehmigte das Holziker Stimmvolk in einem zweiten Anlauf den Kredit zur Sanierung und Erneuerung des Friedhofs. Geht alles nach Plan, könnten die Arbeiten schon in ein paar Monaten starten.

Der Friedhof Holziken wird nach über vier Jahrzehnten saniert. Screenshot: Google Maps

Der Friedhof Holziken ist in die Jahre gekommen – da sind sich Gemeindeverwaltung und Dorfbevölkerung einig. Die letzte Sanierung ist fast 45 Jahre her. An der Winter-Gmeind im Jahr 2021 kam eine mögliche Sanierung erstmals vors Volk. Zuvor hatten Einwohnende vermehrt bei der Gemeinde gemeldet, dass sie nicht auf dem Friedhof in Holziken bestattet werden wollen.

Der Gemeinderat beantragte einen Verpflichtungskredit über 260’000 Franken für die Sanierung – doch die Stimmbevölkerung wies das Geschäft zurück. Mit dem Auftrag, eine Arbeitsgruppe einzusetzen, die ein detailliertes Projekt erarbeiten und dieses an der nächsten Gmeind vorlegen soll. Der Gemeinderat folgte der Aufforderung. «Beim erstmaligen Verpflichtungskredit ging es um die reine Sanierung des bestehenden Friedhofs», erinnert sich Gemeindeschreiber Marco Bieri. Ein Jahr später wurde für das detaillierte Projekt ein Kredit über 288’500 deutlich angenommen.

Friedwald und Gedenkstätte für Engelskinder

Das neue Projekt, welches noch bis Mitte Mai bei der Gemeinde aufliegt, enthält neben den reinen Sanierungsmassnahmen auch Erneuerungen, wie Bieri erklärt: «Einerseits ist im direkt angrenzenden Waldbereich ein Friedwald vorgesehen. Andererseits ist geplant eine Gedenkstätte für Engelskinder zu errichten.» Ziel der Sanierung ist laut der Gemeinde, der Bevölkerung einen Friedhof anbieten zu können, «welcher einem Ort der letzten Ruhe gerecht wird». Ausserdem soll der Friedhof nach der Sanierung und der Erneuerung wieder vermehrt zu einem Besuch und zum Verweilen anregen.

Grob geplant ist laut Gemeindeschreiber ein Beginn der Arbeiten im Spätsommer dieses Jahres. «Die letzten Pflanzarbeiten sind im Frühling 2024 angedacht, damit im Frühsommer 2024 der sanierte Friedhof eingeweiht werden kann», hält er fest.