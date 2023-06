Holziken «Eine Staumauer im Ortsbild»: Der geplante Bau eines Mehrfamilienhauses sorgt für Widerstand In Holziken ist eine Einsprache gegen die geplante Arealüberbauung eingegangen. Es ist bereits der dritte Anlauf der Bauherrschaft, die Arealüberbauung an der Hauptstrasse zu realisieren.

Unter anderem dieses Gebäude soll für den Bau des neuen Mehrfamilienhauses abgerissen werden. Bild: Florian Wicki

Bis Anfang Juni lag in Holziken das Baugesuch für eine Arealüberbauung mit 13 Wohnungen zum dritten Mal öffentlich auf. Und wieder gab es eine Einwendung gegen das Projekt der Interbau und Immobilien GmbH an der Hauptstrasse.

Im ersten Anlauf im Jahr 2020 ging es den Einwendern vor allem darum, dass das Projekt nicht als Arealüberbauung genehmigt werden könne, die Grenzabstände der Hauptwohnseite nicht eingehalten würden und dass das zusätzlich geplante Doppeleinfamilienhaus zu hoch sei. Ein zweites Mal ausgeschrieben wurde das Baugesuch, weil die Frischwasserleitung auf Intervention des Brunnenmeisters neu geplant werden musste.

Wie im ersten Gesuch war nebst dem Mehrfamilienhaus ein Doppeleinfamilienhaus, dessen Höhe angepasst wurde, aufgeführt. Das Projekt wurde erneut als Arealüberbauung eingereicht. Die Beschwerdegründe waren deshalb praktisch identisch mit denjenigen der ersten Einsprache.

Die Einwendung wurde bis zum Regierungsrat weitergezogen und dort gutgeheissen. Im Regierungsratsbeschluss vom Winter 2022 heisst es, «dass das vorliegende Bauprojekt die massgeblichen Bestimmungen hinsichtlich Arealüberbauung und Veloabstellplätze nicht erfüllt und die kommunale Baubewilligung bereits aus diesen Gründen aufzuheben ist». Unter anderem fehlte eine gemeinsame Autoabstellanlage und die Einfahrt zu den Veloabstellplätzen war zu steil.

Auch der dritte Anlauf stösst auf Kritik

Der dritte Versuch der Bauherren aus Oftringen, das Projekt bewilligen zu lassen, unterscheidet sich insofern von den ersten zwei, dass nicht mehr ein Mehrfamilienhaus und ein Doppeleinfamilienhaus im Baugesuch aufgeführt sind. Diesmal geht es nur um das Mehrfamilienhaus. Indem das Projekt wieder als Arealüberbauung und nicht in Regelbauweise eingegeben wird, kann insbesondere von einer deutlich höheren Ausnützungsziffer profitiert werden. Bei dieser Überbauung geht es um rund 200 Quadratmeter Wohnfläche.

Was ist eine Arealüberbauung? Auf grösseren Parzellen können Bauherrschaften ihre Bauprojekte als Arealüberbauungen eingeben. Wie gross die Landfläche dafür sein muss, kann eine Gemeinde in ihrer Bau- und Nutzungsordnung (BNO) festlegen.



Das Ziel einer Arealüberbauung ist, eine gesamthaft bessere Lösung als bei einer Regelbauweise zu erreichen. Dafür müssen Kriterien, wie gute Einordnung in das Ortsbild, haushälterische Bodennutzung oder sorgfältige Erschliessung und gemeinsame Autoabstellanlagen eingehalten werden.



Je nach Bestimmungen einer Gemeinde, dürfen Arealüberbauungen dafür zum Beispiel eine um 15 Prozent höhere Ausnützungsziffer haben als in der Regelbauweise. Die Ziffer beschreibt, wie dicht gebaut werden darf.

«Die Tatsache allein, dass ein grosses Areal zur Verfügung steht, verschafft dem Grundeigentümer kein Recht auf Inanspruchnahme der mit der Arealüberbauung verbundenen Vorteile», heisst es in der Einsprache, die Ende Mai eingereicht wurde und die der AZ vorliegt. Die Parzelle ist 2455 Quadratmeter gross, also etwa ein halbes Fussballfeld. Dass auf dieser Fläche nur ein einzelnes grosses Gebäude geplant ist, sehen die Einwendenden nicht als effiziente Nutzung des Bodens an. Eine solche wird bei einer Arealüberbauung jedoch gefordert.

Weiter würden die Grenzabstände entweder minimal oder gar nicht eingehalten und die Einordnung des Gebäudes in die Umgebung sei nicht gegeben. Sie stelle eine «Staumauer» im Ortsbild dar. In der Einwendung wird auch festgehalten, dass die betroffene Parzelle kürzlich vergrössert wurde. Neu verläuft die Parzellengrenze nicht mehr gerade entlang der Zonengrenze und des natürlichen Terrains, sondern hat – wie das geplante Mehrfamilienhaus – eine Ecke. Dies erachten die Einwender als fragwürdig.

Vorbehalte beim Fachbericht

Weiter wird in der Beschwerde kritisiert, dass die Erstellerin des Fachberichts – die Flury Planer und Ingenieure AG – in der Gemeinde Holziken als externe Bauverwaltung tätig ist. Dies wurde schon in der vorherigen Einsprache angesprochen.

In seinem Beschluss schrieb der Regierungsrat, dass die Fachperson nicht vom Gemeinderat unabhängig sein muss. Alleine der Auftrag, den Bericht zu verfassen, führe «naturgemäss zu einer gewissen Abhängigkeit». Ausserdem sei die Flury Planer und Ingenieure AG nicht für die Prüfung des Baugesuchs verantwortlich, sie hat nur den Fachbericht geschrieben. «Die notwendige Unabhängigkeit der Fachperson ist somit zu bejahen», so der Regierungsrat.

Letztlich wird in der Einwendung darauf aufmerksam gemacht, dass sich die revidierte BNO in Holziken im Moment in kantonaler Prüfung befindet und somit noch hängig ist. Neu ist darin für Arealüberbauungen eine Mindestfläche von 3000 Quadratmetern in der hier relevanten Wohn- und Gewerbezone WG 3 vorgesehen. Das Grundstück sei künftig also nicht gross genug, um darauf eine Arealüberbauung zu planen. Folglich dürfe diese auch jetzt nicht bewilligt werden, so die Einwendenden.