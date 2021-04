Holziken Ein Mega-Geschenk: Ehepaar spendet 1,1 Millionen Franken, um die Schulden für das Schulhaus Hueb abzubauen Ein Ehepaar, das schon 55 Jahre im Dorf wohnt, hat eine aussergewöhnlich hohe Spende getätigt. Der Gemeinderat reagiert gerührt.

Der Spielplatz mit dem Schulhaus Hueb im Hintergrund.







Flurina Dünki / WYS

Eine Meldung, die die Fussnote «Hinweis: Hierbei handelt es sich nicht um einen Aprilscherz» trägt, muss etwas ganz Besonders sein. Tatsächlich: Die Gemeinde Holziken hat eine grosszügige Schenkung von 1,1 Millionen Franken erhalten. Das Geld kommt laut Mitteilung von einem älteren Ehepaar, das bereits seit 55 Jahren in Holziken wohnt. Es möchte nicht namentlich genannt werden, schreibt die Gemeinde.

Nach Belieben ausgeben kann Holziken das Geld aber nicht: «Die Schenkung ist an die Bedingung geknüpft, den Betrag zum Abbau der mit dem Neubau des Schul- und Kindergartengebäudes im Hueb entstandenen Schulden zu verwenden», teilt die Gemeinde mit. Das Ehepaar sei überzeugt, dass Holziken damit finanziell attraktiv erhalten werden kann. Der Gemeinderat zeigt sich «gerührt davon, dass das Ehepaar einen aussergewöhnlich grossen Betrag, der aus harter Arbeit entstanden ist, der Allgemeinheit zur Verfügung stellt» und damit «einen wesentlichen Beitrag an die nächsten Holziker Generationen leistet». Das neue Holziker Schulhaus Hueb wurde im Sommer 2018 eingeweiht.