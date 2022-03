Holziken Brisante Debatte um Kampfflieger und Verteidigung: SVP-Politiker Mathys holt Bundesrätin Amherd ans «Aargauer Albisgüetli» Die Gemeinde Holziken erwartet hohen Besuch. Bundesrätin Viola Amherd kommt. Sie diskutiert in der Mehrzweckhalle über F-35-Kampfjets und die Bedrohungslage durch den Ukraine-Krieg.

Eingeladen wird die Verteidigungsministerin von der SVP-Ortspartei. Organisiert hat die öffentliche Veranstaltung am 5. Mai der ehemalige Kantonalpräsident und Nationalrat Hans-Ulrich Mathys zusammen mit seiner Tochter Barbara Borer als Ortsparteipräsidentin. Der Anlass in der Holziker Mehrzweckhalle ist eine Art Albisgüetli-Tagung, einfach ohne Brandrede. Christoph Blocher war 2015 notabene selber Gast in Holziken.

VBS-Chefin Viola Amherd: Hier bei der Schweizerischen Offiziersgesellschaft in Frauenfeld (12.3.22) Michel Canonica

Diesmal wird Bundesrätin Amherd ein Referat halten und anschliessend in einer Podiumsdiskussion mit FDP-Ständerat Thierry Burkart und SP-Nationalrätin Priska Seiler-Graf über die Beschaffung der F-35- Kampfjets debattieren. Das Thema gewinnt durch den Ukraine-Krieg an zusätzlicher Brisanz, ist doch auch in der Schweiz die Diskussion um Aufrüstung neu entfacht.

Amherd wie Burkart riefen die Linken auf, die Unterschriftensammlung für eine Volksinitiative gegen die F-35-Flieger zu stoppen. Doch die denken nicht dran. (roc)