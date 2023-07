Holziken Am Ende der Gartenstrasse darf nicht mehr parkiert werden Weil parkierte Autos die Kehrichtabfuhr und Krankenwagen behinderten, hat die Gemeinde Holziken nun ein Parkverbot beschlossen.

In Gehdistanz zum neuen Parkverbot liegt die Reithalle Holziken, wo die Bundesfeier stattfinden wird. Bild: Toni Widmer

Auf dem Wendehammer der Gartenstrasse darf nicht mehr parkiert werden. Das verkündet die Gemeinde Holziken in einer Mitteilung. Die Entscheidung kommt, nachdem parkierte Autos dort immer wieder Fahrzeuge der Grün- und Kehrichtabfuhr bei ihrer Arbeit behindert haben. Ausserdem würden parkierte Autos auch den Zugang für die Feuerwehr oder die Ambulanz in der Strasse erschweren.

«Nach Rücksprache mit der Regionalpolizei Zofingen ist die Verfügung eines Parkverbots auf dem Wendehammer am Ende der Gartenstrasse angezeigt», schreibt die Gemeinde in ihrer Mitteilung. Die Gartenstrasse befindet sich rund 300 Meter von der Reithalle entfernt, in der immer wieder Anlässe durchgeführt werden, wie zum Beispiel die Bundesfeier.

Wer mit dem neuen Parkverbot nicht einverstanden ist, kann noch bis zum 31. Juli bei der verfügenenden Behörde eine Einsprache einreichen. Die Einsprache muss laut Amtsblatt-Eintrag einen Antrag und eine Begründung enthalten.