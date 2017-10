Menziken wächst. Ende 2017 hat die zweitgrösste Wynentaler Gemeinde rund 6200 Einwohner, das sind 200 mehr als Anfang Jahr. Trotzdem sind die finanziellen Aussichten düster. Trotz mehr Einwohnern erwartet man keine markante Zunahme bei den Steuern. Im Budget 2018 wird mit einer Streuerkraft, einem Pro-Kopf-Einkommen, von 1640 Franken gerechnet. Das ist weniger als im Jahr zuvor (1675 Franken) und im kantonalen Vergleich weit unter dem Durchschnitt von rund 2500 Franken (2016).

Das Dorf steckt in einem Teufelskreis mit seinen überdurchschnittlich vielen sozial Schwachen. Das illustrieren die budgetierten Kosten für unbezahlte Krankenkassenprämien. Neu müssen die Gemeinden 85 Prozent an die Krankenkassen-Verlustscheine bezahlen. Menziken rechnet dafür mit horrenden 400'000 Franken (Kantonsmittel 177 000 Franken), was mehr als 4 Steuerprozenten entspricht – also mehr als jene 3 Prozent, um die die Gemeinde ihren Steuerfuss aufgrund der neuen Aufgabenverteilung mit dem Kanton senken müsste. In Menziken kann dieser Steuerfussabtausch nicht vollzogen werden. Als «unrealistisch» bezeichnete Gemeinderat Hans Heinrich Leuzinger (SVP) ein solches Szenario an der Partei- und Presseinformation bei seinen Erläuterungen zum Budget 2018.

Steuerfuss bleibt bei 120 Prozent

Über den Daumen gepeilt, sind es in Menziken in der Grössenordnung 100 Personen (fast 2 Prozent), die ihre Krankenkassenprämien nicht bezahlen. Nachdem man im vergangenen Jahr den Steuerfuss bereits um ein Prozent angehoben hatte (vornehmlich für den neuen Schulpavillon), beantragt der Gemeinderat dem Souverän am 8. November nun also faktisch eine weitere Erhöhung um 3 Prozent. Der Steuerfuss bleibt bei 120 Prozent.