Hirschthal Zahl fossiler Heizungen und Fahrzeuge soll halbiert werden: Das sind die wichtigsten Punkte der neuen, kommunalen Energieplanung Der Gemeinderat lädt am 17. Januar zu einer Infoveranstaltung in der Mehrzweckhalle Hirschmatt ein. Vorgestellt wird die neue kommunale Energieplanung in Hirschthal. Die liegt ab dem 13. Januar öffentlich auf.

Nicht überall in Hirschthal sind die gleichen Energieträger geeignet. Britta Gut

Wo in Hirschthal ist es sinnvoll, einen Wärmeverbund zu gründen? Wo sollte Wärme aus dem Grundwasser und wo lieber aus der Erde gezogen werden? Diese und weitere Fragen wurden im Laufe der letzten Monate grösstenteils beantwortet und in Form eines kommunalen Energieplans festgehalten.

Der wurde von der Nova Energie Impuls AG sowie dem Hirschthaler Gemeinderat und einer Begleitgruppe erarbeitet. Vom 13. Januar bis zum 14. Februar wird der Entwurf in der Gemeindeverwaltung öffentlich aufliegen. In dieser Zeit können Bürgerinnen und Bürger ihre Vorschläge im Rahmen des Mitwirkungsverfahrens einreichen. Am 17. Januar lädt der Hirschthaler Gemeinderat zu einer Informationsveranstaltung in der Mehrzweckhalle Hirschmatt ein.

Mehr Wärmeverbunde

Die Ziele der kommunalen Energiestrategie sind in fünf Stossrichtungen eingeteilt: Erneuerbare Wärme (Gebäude), erneuerbarer Strom (Solarstrom), nachhaltige Mobilität, Vorbildwirkung der Gemeinde sowie Kommunikation und Sensibilisierung. So wird beispielsweise angestrebt, dass die Hälfte aller noch vorhandenen fossilen Heizungen auf dem Gemeindegebiet bis 2035 verschwinden. Aktuell stehen in Hirschthal 172 davon, also knapp die Hälfte aller Heizungen der Ortschaft.

Um das gesteckte Ziel zu erreichen, sollen energetische Sanierungen gefördert werden und Wärmeverbunde gegründet oder ausgebaut werden, wo es sinnvoll ist. Letzteres ist gemäss dem zuständigen Gemeinderat Markus Goldenberger beispielsweise im Dorfzentrum der Fall.

Die Firmen gründen einen Wärmeverbund

Mit den Eigentümerinnen der Parzellen rund um die Mehrzweckhalle sei man zurzeit im Gespräch. Dazu zählen auch die Entwicklungsgebiete Zentrum und Chaibenacher. An beiden Standorten sollen bald Überbauungen entstehen. Möglich ist der Ausbau des Wärmeverbunds, weil die aktuelle Holzkesselheizung im Sommer ersetzt wird. «Die neue Anlage wird deutlich effizienter sein», so Goldenberger.

In der Neumatte, wo die ortsansässigen Firmen Pfiffner Messwandler AG und die Meier Gartenbau AG in naher Zukunft neue Gewerbebauten realisieren, ist ein Wärmeverbund laut Energieplanung ebenfalls sinnvoll. «Die Firmen sind bereits im Gespräch und planen, so weit ich weiss, mit einer Grundwasser-Wärmepumpe zu heizen», sagt Goldenberger. Also so, wie es im neuen Energieplan vorgesehen ist.

Am Ende entscheidet jeder selber

Das ist nicht selbstverständlich, wie Anna Aeberhard von Nova Energie erklärt: «Der kommunale Energieplan wird vorerst nur behördenverbindlich sein.» Für Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer sowie Firmen ist der Energieplan also eine Empfehlung. Die Umsetzung wird über Information und Sensibilisierung durch die Gemeinde erfolgen.

Dies, weil erst vor zwei Jahren eine neue Bau- und Nutzungsordnung (BNO) verabschiedet wurde. Die Erkenntnisse des kommunalen Energieplans können also frühestens bei der nächsten Überarbeitung der BNO in zehn bis 15 Jahren miteinfliessen und somit grundeigentümerverbindlich werden. Goldenberger sieht darin kein Problem: «Freiwillig finde ich sowieso besser.» Dass das Konzept funktioniert, sehe man beispielsweise bei der Firma Pfiffner: «Die Firma ist der grösste Solarenergieproduzent der Gemeinde», so Goldenberger.

Wird alles eingehalten, gibts Geld

Bis 2030 – so der kommunale Energieplan – soll sich die Leistung des Solarstroms in Hirschthal verdoppeln. Weiter soll die Nummer von fossilbetriebenen Autos bis 2025 halbiert werden. «Die Gemeinde hat in diesem Prozess eine Vorbildwirkung», sagt Aeberhard.

Als Grundlage für die Energieplanung dienten der Nova Energie nationale Zielsetzungen und die kantonalen Empfehlungen zur kommunalen Energieplanung. «Halten wir die Vorgaben ein, erhalten wir von dem Kanton einen Betrag für die Erstellung unserer Energieplanung», so Gemeinderat Goldenberger.

Wie aus den Unterlagen der kommunalen Planung hervorgeht, besteht nicht bei allen Formen von erneuerbarer Energie unendlich Potenzial. So zum Beispiel beim Holz für Holzschnitzelheizungen, wie diejenige unter der Hirschmatte. «Aktuell wird rund 25 Prozent des geschlagenen Holzes für Heizungen gebraucht», sagt Goldenberger. Mehr als 50 Prozent sei nicht möglich. Und auch bei Erd- oder Grundwasserwärme müsse man aufpassen, nicht zu viele Bohrungen nahe beieinander zu machen. «In meinen Augen sind alle erwähnten Ziele der Strategie gut umsetzbar», sagt Aeberhard, Goldenberger stimmt zu.