Hirschthal Rechtsvortritt, Tempo 30 oder doch eine Verkehrstafel: An diesen Stellen soll der Verkehr beruhigt werden An welchen Stellen braucht es Massnahmen? Am Dienstagabend informiert die Gemeinde die Hirschthaler Bevölkerung über die Analyse des Verkehrsberuhigungskonzepts.

Wie an der Winter-Gmeind beschlossen, wird in Hirschthal ein Verkehrsberuhigungskonzept erarbeitet. Bild: Mathias Förster

«Wir müssen möglichst bald etwas tun», sagte ein Stimmbürger an der vergangenen Winter-Gemeindeversammlung in Bezug auf die Verkehrssicherheit. Sein Wunsch, noch am selben Abend über Tempo 30 in allen Quartierstrassen abzustimmen, wurde zwar nicht erfüllt. Am Dienstag, 16. Mai, informiert die Gemeinde aber über das Verkehrsberuhigungskonzept. Für dieses genehmigte das Hirschthaler Stimmvolk einen Kredit über 30’000 Franken.

Mittlerweile wurden im Rahmen des Konzepts Erhebungen durchgeführt und festgehalten, wo es Gefahrenpotenziale gibt. Unter anderem wurde die Anzahl Unfälle pro Punkt untersucht.

Dank der Erhebungen kann nun festgestellt werden, dass im mittleren Bereich der Talstrasse, auf der Feldstrasse, der Unteren Rainstrasse, der Zelglistrasse und entlang des Kanalwegs zu schnell gefahren wird. Weiter wurden der Maiackerweg und die Zelglistrasse bis zum Zelgli als Knoten mit ungenügender Sicht eingestuft. Als Knoten mit Konfliktpotenzial gelten gemäss der Analyse die Kreuzung Maiackerweg/Feldstrasse und die Rebhalte/Musrainweg.

Punktuelle Massnahmen alle 30 bis 50 Meter

Wie können diese Problempunkte nun angegangen werden? Gemäss den Projektplanern gibt es jeweils zwei Möglichkeiten: entweder punktuelle oder flächige Massnahmen wie zum Beispiel Tempo 30. Insgesamt wären rund 22 punktuelle Massnahmen in Hirschthal nötig. Die Umsetzung würde etwa 85’000 Franken kosten. Die flächige Massnahme beläuft sich auf etwa 40’000 Franken.

Punktuell sind am Kanalweg beispielsweise Belagskissen, Einengungen oder versetzte Parkierungen denkbar. Gemäss der Normierungsorganisation im Strassen- und Verkehrswesen Schweiz sollten punktuelle Massnahmen alle 30 bis 50 Meter wiederholt werden. Entlang der Feldstrasse sind somit etwa sechs Massnahmen notwendig und am Musrainweg nur zwei.

Gemäss Projektplaner wäre es sinnvoll, bei allen Zoneneingängen einen Querbalken und die Markierung «Zone 30» einzufügen. Wichtige Zoneneingänge, die breit genug sind, werden mit Einengungen ausgeführt. Bei allen anderen Bereichen reiche ein einfacher Signalposten.

Anpassungen bei Talstrasse möglich

Die Verkehrsplanung wird von der Ballmer und Partner AG aus Aarau ausgeführt. Als einer der ersten Schritte fand eine Absprache mit den Projektplanern der Sanierung der Talstrasse statt. Das Projekt wurde ebenfalls an der Gemeindeversammlung im vergangenen November bewilligt. Der Kredit für die Sanierung der rund vier Kilometer langen Strecke beträgt 3,85 Millionen Franken. Dafür soll die Strasse in vier Etappen von Herbst 2023 bis Herbst 2025 saniert werden.

«Sollten sich aus der geplanten Erarbeitung des Verkehrsberuhigungskonzeptes neue Erkenntnisse ergeben, würden diese bei der Talstrasse-Sanierung noch mitberücksichtigt», hiess es im vergangenen Winter über die beiden Strassenprojekte in Hirschthal. Dazu könnte beispielsweise auch die Einführung einer Tempo-30-Zone gehören.

Noch bis zum 9. Juni kann sich die Bevölkerung mit Rückmeldungen zum Konzept melden. Diese werden anschliessend geprüft und das Projekt je nachdem ergänzt und dann fertiggestellt. Die Informationsveranstaltung der Gemeinde zum Verkehrsberuhigungskonzept startet um 19 Uhr in der Mehrzweckhalle Hirschmatt.