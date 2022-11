Hirschthal Neues Trottoir, sichere Kreuzungen: An der Winter-Gmeind ist die Talstrasse das Hauptthema Die Talstrasse soll saniert und Verkehrsberuhigungsmassnahmen dazu erarbeitet werden. Dafür muss das Stimmvolk am 2. Dezember knapp 3,9 Millionen Franken bewilligen.

Der Knoten Talstrasse/Hauptstrasse soll im Verlauf der Sanierungsarbeiten angepasst werden. Flurina Sirenio

In Hirschthal wird am Freitag, 2. Dezember, über das Budget für das kommende Jahr abgestimmt. Den Unterlagen zufolge bleibt der Steuerfuss von 105 Prozent auch im Jahr 2023 unverändert. Budgetiert ist ein Minus von 80’000 Franken, im Budget 2022 war die Gemeinde knapp 75’000 Franken im Plus. «Wir haben einige höhere Ausgaben in den nächsten fünf Jahren», sagte Hans Günter Seibert, Leiter der Abteilung Finanzen, im September gegenüber der AZ. Darunter die Zentrumsgestaltung und die Sanierung mehrerer Strassen. Einmalige Ausgaben wie die Aufstockung von EDV an der Schule wolle man bald machen, um dann wieder bessere Voraussetzungen zu haben. Für 2024 stelle die Gemeinde eine Steuerfussenkung auf 100 Prozent in Aussicht.

Im Jahr 2022 sind für Gemeinde- und Kantonsstrassen sowie den Regionalverkehr rund 504’000 statt 392’000 Franken (Budget 2022) eingeplant. Für die kommende Gmeind ist vor allem eine Strasse im Fokus: die Talstrasse. Zuerst wird über ein Verkehrsberuhigungskonzept für 30'000 Franken abgestimmt. Anschliessend kommt die Sanierung der rund vier Kilometer langen Strecke für 3,85 Millionen Franken vors Volk.

Neues Trottoir für mehr Sicherheit

Die Sanierung soll in vier Etappen ausgeführt werden. Baustart ist im Herbst 2023 im Moos und der Abschluss zwei Jahre später bei der Einmündung in die Hauptstrasse vorgesehen. Gemäss der Gemeinde muss eine Erschliessungsstrasse für niedrige Geschwindigkeiten gestaltet werden, damit sich neben Autos und Velos auch Fussgängerinnen und -gänger problemlos entlang der Strasse fortbewegen können.

Dafür wird unter anderem das aktuell markierte «Aargauer Trottoir» durch ein mit gekippten Randsteinen getrenntes Trottoir ersetzt. Dies, weil es sich bei der Talstrasse um einen Schulweg handelt und öffentliche Objekte wie Friedhof, Schützenhaus und Gemeindewerkhof darüber erschlossen sind. Zusätzlich sind im Projektbeschrieb verschiedene Verkehrsberuhigungsmassnahmen aufgeführt.

Kanton entscheidet beim Knoten mit

Der Knoten Talstrasse/Hauptstrasse soll zum Beispiel begradigt werden. Auf dem übrigen Platz entsteht eine Fläche, mit der die geforderte Sichtweite gewährleistet wird. «Die finale Ausarbeitung des Knotens muss in Absprache mit dem Kanton erfolgen, da die Hauptstrasse eine Kantonsstrasse ist», so die Gemeinde.

Weiter sind Verengungen der Strasse und Verbreiterungen des Trottoirs geplant. Zudem werden Kreuzungen übersichtlicher gestaltet. Dafür müssten auch Anpassungen an Privatgrundstücken gemacht werden. Die Kosten für die Sanierung respektive den Ersatz der öffentlichen Anlagen bezahlt aber die Gemeinde. Auch die Beleuchtung der Strasse wird erneuert.

«Sollten sich aus der geplanten Erarbeitung des Verkehrsberuhigungskonzeptes neue Erkenntnisse ergeben, würden diese bei der Talstrasse-Sanierung noch mitberücksichtigt», heisst es von der Gemeinde. Dazu könnte beispielsweise auch die Einführung einer Tempo-30-Zone gehören. Das Konzept wird nach der Bewilligung des Kredits ausgearbeitet. Am 21. November informiert die Gemeinde ab 19 Uhr in der Mehrzweckanlage Hirschmatt über die Strassensanierung.