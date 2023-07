Hirschthal Neue Solarpanels: Bis 2030 will die Jungheinrich zu 80 Prozent Selbstversorgerin werden Seit dem 27. Juni sind die 367 neuen Solarmodule auf dem Dach der Hirschthaler Jungheinrich AG in Betrieb.

Fast 1400 Solarpanels stehen auf dem Dach der Jungheinrich in Hirschthal. Bild: zvg

Rund 1000 Solarmodule sind auf dem Dach der Jungheinrich seit 2016 in Betrieb. Damit hat das Hirschthaler Unternehmen bisher jährlich knapp 280'000 Kilowattstunden Strom produziert.

In den kommenden Jahren sollen zusätzlich 135'000 Kilowattstunden dazukommen. Dafür hat das Unternehmen die Tage insgesamt 367 neue Module in Betrieb genommen. «Bis 2030 streben wir an, einen Selbstversorgungsgrad von bis zu 80 Prozent im Bereich der Energie zur erreichen», verkündet Markus Zoller, Mitglied der Geschäftsleitung bei Jungheinrich Schweiz in einer Mitteilung.

Die Planung, Installation und Wartung der 640 Quadratmeter grossen Dachanlage übernimmt – wie bereits bei den ersten 1000 Modulen – die Eniwa. «Die Anlage verfügt über Module mit Ost-, Süd- und Westausrichtung», heisst es weiter. Diese Aufstellung gewährleiste eine gleichmässigere und längerdauernde Solarstromproduktion über den Tagesverlauf. Gleichzeitig werde auch die hohe Mittagsspitze etwas reduziert.