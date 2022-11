Hirschthal Nach acht Jahren Planung: Gewerbepark auf der Neumatte steht in den Startlöchern Auf der grünen Wiese zwischen der Suhre und der Suhrentalstrasse soll ein neuer Gewerbepark gebaut werden. Nach langem Hin und Her steht der Plan fest, nächsten Frühling können die Arbeiten beginnen.

Nachdem das Landwirtschaftsland auf der Neumatt eingezont wurden, können die Bauarbeiten im nächsten Frühling beginnen. Urs Helbling

(Juli 2020)

Grossprojekte dieser Dimension gibt es in Hirschthal nicht alle Tage: Durch die Erbauung eines neuen Gewerbeparks auf der Hirschthaler Neumatte profitieren die vier wohl bedeutsamsten Unternehmen im Dorf: die Firma Jungheinrich AG, die Pfiffner Messwandler AG, die A. Meier Gartenbau AG und ihre Schwesterfirma A. Meier Tiefbau AG. Zusammengerechnet geht es um 100 zusätzliche Jobs, die der Bau nach Hirschthal holen soll. Frühling 2023 beginnt die Ausführung, Einzug ist für Mitte 2025 geplant.

Doch von vorne: Unter anderem um das Projekt zu ermöglichen, leitete der Hirschthaler Gemeinderat 2014 die Arbeiten an der Gesamtrevision der Bau- und Nutzungsordnung (BNO) ein. Und das aus gutem Grund, wie sich zeigen sollte. Der Prozess dauerte deutlich länger als eigentlich gedacht. Doch bereits damals war klar: Hirschthal will sein Zentrum stärken und Entwicklungsmöglichkeiten für Industrie und Gewerbe schaffen.

Hürdenreiche Anpassung des kantonalen Richtplans

Der Plan, an dem die Gemeinde insgesamt fast acht Jahre lang gearbeitet hat, sah eine Einzonung vor. Die Landwirtschaftszone nördlich der Garage Rickenbach, zwischen Suhrentalstrasse und Suhre, sollte zur Gewerbezone eingezont werden. Fast zweieinhalb Hektaren also etwas weniger als vier Fussballfelder. Das war nur möglich, weil zwei Grundeigentümer bereit sind, ihre Parzellen entschädigungslos auszuzonen.

Doch damit war es noch nicht getan: Aufgrund der Position der Neumatte als Siedlungstrenngürtel zwischen Hirschthal und Holziken war eine Anpassung des kantonalen Richtplans nötig. Somit mussten der Grosse Rat des Kantons und schliesslich auch der Regierungsrat über die Einzonung befinden: Letzterer befand vor zwei Jahren, sie sei «raumplanerisch vertretbar».

Der Gegenwind war stark: Die Aargauer FDP forderte im Mitwirkungsverfahren, man solle noch einmal über die Bücher. Zum Beispiel die südöstlich gelegene Surematte als Alternativgebiet in Betracht ziehen, da habe es keine Fruchtfolgeflächen.

Die Umweltorganisation Pro Natura stiess ins gleiche Horn, das Konzentrationsprinzip spreche eher für die Surematte, ihre Einzonung sei einer Reduktion des Siedlungstrenngürtels auf der Neumatte klar vorzuziehen. Und die gewichtige Stiftung Landschaftsschutz drohte, sie werde gegen eine allfällige Gewerbezone Neumatte Beschwerde einreichen.

Der Grosse Rat ist für die Umzonung

Trotz des Gegenwinds sprach sich der Grosse Rat im September 2020 mit 107 zu 26 Stimmen überraschend klar für die Änderung des kantonalen Richtplans aus. Damit war der steilste Teil des Wegs für eine Umzonung geschafft, die Gesamtrevision der Nutzungsplanung Siedlung- und Kulturland konnte im folgenden Dezember der Gemeindeversammlung vorgelegt werden. Die stimmte dem Vorstoss einstimmig zu.

Damit war der Prozess aber noch nicht beendet: Es brauchte noch ein Mobilitätskonzept und eine angemessene Erschliessung der Neumatte. Die Gemeindeversammlung von Juni 2021 beschloss für Letztere einen Erschliessungskredit von 810'000 Franken, ein Teil soll den Grundeigentümern verrechnet werden.

Ende Juni 2021 war es so weit: Die Hirschthaler BNO war bewilligt, der entsprechende Beschluss des Regierungsrates in Rechtskraft erwachsen. Da konnten die Planungen für das Bauprojekt beginnen.

Dreigeschossiger Holz-Stahlbau geplant

Die sind nun spruchreif. Endlich, verkündete die Firma A. Meier Gartenbau AG in einem inserierten Beitrag im gestrigen «Landanzeiger», denn: «Bedarf nach mehr Platz hätte man schon länger dringend gehabt.» Das Unternehmen zeigt sich überaus froh, dass der lange und hürdenreiche politische Weg abgeschlossen ist. Und zeigt auf, wie der neue Gewerbepark aussehen soll: «Beabsichtigt ist ein vorgefertigter dreigeschossiger Holz-Stahlbau auf einem massiven Untergeschoss.»

Eine hinterlüftete Holzfassade soll das Hauptgebäude umgeben, während die Nebenbauten mit einer semitransparenten und durchlässigen Konstruktion aus Metall umgeben werden. Im Keller ist eine Heizzentrale für einen Wärmeverbund zwischen den beiden Meier-Firmen, der Pfiffer-Gruppe und der Jungheinrich AG vorgesehen. Weiter soll zwischen der Kantonsstrasse und den Liegenschaften eine Baum-Allee errichtet werden.

Der Neubau ermöglicht auch einige Umzüge: So schliesst die A. Meier Gartenbau AG ihren bestehenden Sitz an der Holzikerstrasse 9 in Hirschthal. Das Gebäude inklusive Parzelle wird an die Firma Jungheinrich AG verkauft, die es in ein Schulungszentrum umfunktionieren will. Dazu können die beiden Meier-Firmen drei extern gemietete Lagerflächen auflösen und ebenfalls im Neubau zusammenziehen.