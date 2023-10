Hirschthal Mitwirkung zur Verkehrsberuhigung im Dorf: «Ein Kind hätte bei dieser Geschwindigkeit keine Chance» Hirschthal macht sich Gedanken, wie man die schwierige Verkehrssituation im Dorf entschärfen könnte – entweder mit Tempo 30 oder mit vielen kleinen Massnahmen.

In Hirschthal läuft derzeit ein Projekt zur Verkehrsberuhigung, im Dezember geht es vor die Gmeind. Bild: Mathias Förster

Zu schnelle Autos, mangelhafte Sichtverhältnisse und gefährliche Kreuzungen: In Hirschthal bereitet der motorisierte Verkehr schon länger Kopfzerbrechen.

Vor über einem Jahr hat der Gemeinderat verkündet, dass er ein Verkehrsberuhigungskonzept einführen möchte. Die im Rahmen des Konzepts erhobenen Daten zeigten unter anderem, dass im mittleren Bereich der Talstrasse, auf der Feldstrasse, der Unteren Rainstrasse, der Zelglistrasse und entlang des Kanalwegs zu schnell gefahren wird. Andernorts, etwa am Maiackerweg und auf einem Teil der Zelglistrasse, verortete die Erhebung ungenügende Sichtverhältnisse eingestuft. Und schliesslich wurden den Kreuzungen Maiackerweg/Feldstrasse und Rebhalde/Musrainweg Konfliktpotenzial attestiert.

An 22 Stellen wären in Hirschthal Massnahmen nötig. Im Nachgang an die gut besuchte Informationsveranstaltung vom Mai dieses Jahres, wo die Rückmeldungen auf das Projekt mehrheitlich positiv waren, konnte sich die Bevölkerung in einer Art Mitwirkungsverfahren bei der Gemeinde melden. Der vom Ingenieur-, Planungs- und Beratungsbüro Ballmer und Partner AG verfasste Bericht liegt nun vor. Es seien 16 Mitwirkungen eingegangen: «Wie erwartet, bewegt das Thema Verkehrssicherheit und es zeigt sich auch, dass Handlungsbedarf besteht.»

Tempo 30 löst die meisten Probleme

Eine Person monierte etwa, dass bei der Erarbeitung des Konzepts die Lindengasse vergessen wurde. Dabei sei die Strasse, die vom Restaurant Traube her parallel zur Hauptstrasse bis zur Holzikerstrasse verläuft, doch besonders stark frequentiert – durch Anwohner, durch Lastwagen, aber auch durch Restaurantbesucher. Die Autos hätten teilweise eine extreme Geschwindigkeit: «Ich bin immer wieder froh, wenn zu diesem Zeitpunkt kein Kind vom Gehweg [...] auf die Strasse läuft. Es hätte bei dieser Geschwindigkeit keine Chance.» Die Antwort im Bericht darauf lautet: Die Lindengasse sei keineswegs vergessen worden; eine Erhebung habe gezeigt, dass die rund 170 Fahrzeuge am Tag, die dort verkehren, im Schnitt 34 km/h fahren und damit die Vorgabe einer Tempo-30-Zone erfüllen.

Aus anderen Mitwirkungen resultierten laut dem Bericht auch Massnahmen, die nun ins Konzept aufgenommen werden könnten. Die grösste Gemeinsamkeit dreht sich dort um das Zurückschneiden von Bepflanzungen und Sträuchern, beziehungsweise darum, genau das anzuordnen: Es scheint, in der Gemeinde werden unübersichtliche Verkehrssituationen vor allem durch die Einwohnerschaft generiert, weil die ihre Hecke nicht anständig zurechtschneidet. Worauf doch immerhin einige Mitwirkende ebenfalls hinwiesen.

In der Mitwirkung gab es auch kreative Ideen, die abgelehnt werden mussten: So kam beispielsweise der Vorschlag, an der Kreuzung Wuhrweg-Kanalweg Tempo-10 zu verhängen. Das gehe nicht, heisst es im Bericht: «Eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 10 km/h ist rechtlich nicht zulässig und würde auch die Befahrbarkeit grundsätzlich in Frage stellen.» Die gleiche Mitwirkung fand auch, man könne doch Fahrbahnen mit blauer Farbe und roten Kreuzen kennzeichnen – was beides aber ebenfalls nicht geht.

Viele Probleme – ebenjene 22 Punkte – könnte man mit ebenso vielen Massnahmen lösen. Dafür rechnet der Gemeinderat, wie im Mai erklärt, mit Kosten von rund 85’000 Franken. Eine zweite Option, hiess es damals, wäre die flächendeckende Einführung von Tempo 30 auf Quartierstrassen, das koste ungefähr 40’000 Franken. Das Konzept, beziehungsweise der Kredit für die Umsetzung, soll nun am 1. Dezember vor die Gemeindeversammlung gelangen.