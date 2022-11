Hirschthal In einem anonymen Flyer wird in Hirschthal für Massnahmen zur Verkehrsberuhigung geworben An der kommenden Gemeindeversammlung wird unter anderem über ein Verkehrsberuhigungskonzept für Hirschthal abgestimmt. Die Gemeinde distanziert sich nun von einem Flyer, der für das Traktandum wirbt.

Dieser Flyer kursiert zurzeit in Hirschthal. Zvg / zvg

«Verkehrsberuhigungskonzept in Hirschthal – jede Stimme zählt», lautet der Titel eines anonymen Flyers, der in Hirschthal gerade die Runde macht. Darin wird die Notwendigkeit von Verkehrsberuhigungsmassnahmen in der Gemeinde unterstrichen. Im Flyer werden die Bürgerinnen und Bürger dazu aufgefordert, an der Gemeindeversammlung zu Gunsten der Erarbeitung des Verkehrsberuhigungskonzepts zu stimmen.

Der Gemeinderat stellt auf der Website von Hirschthal nun klar, dass nicht die Behörde hinter dem Aufruf steckt. «Mit dieser Meldung auf unserer Website wollen wir noch mehr Verwirrung vor der Gemeindeversammlung vermeiden», erklärt Gemeindeschreiber Alfred Müller auf Anfrage.

«Das Thema scheint der Person sehr wichtig zu sein», sagt Frau Gemeindeammann Irene Bärtschi zur AZ. Der Gemeinde sei die Person, die den Flyer erstellt hat, inzwischen bekannt. Und sie fügt an: «In der Vergangenheit sind immer wieder Leute mit dem Wunsch nach Verkehrsberuhigungsmassnahmen auf die Gemeinde zugekommen.»

Die Bevölkerung soll mitbestimmen

Es gibt im Gemeindegebiet verschiedene Kreuzungen und Verkehrsstellen, welche Gefahrenpotenzial bergen. Deshalb schlägt der Gemeinderat vor, die Situation zu evaluieren. An der Gemeindeversammlung ist ein Kredit in der Höhe von 30'000 Franken dafür traktandiert. Wird dieser angenommen, wird eine Situationsanalyse erstellt und mögliche Verkehrsberuhigungsmassnahmen definiert. Dies können zum Beispiel punktuelle Entschärfungen von Gefahrenstellen oder Tempo-30-Zonen sein.

Beim gesamten Prozess wird die Bevölkerung miteinbezogen. Sie entscheidet am Schluss über die Massnahmen. «Es wird immer Personen geben, denen mehr oder weniger Verkehrsberuhigungsmassnahmen lieber wären», sagt Gemeindeammann Irene Bärtschi und ergänzt: «Am Ende ist es ein demokratischer Entscheid.»