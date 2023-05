Hirschthal Gemeinde plant eine zweite Solaranlage – diesmal auf der Hirschmatt Eine positive Rechnung, unterschrittene Kreditabrechnungen und jede Menge Solarstrom – Hirschthals Zahlen können sich an der kommenden Gmeind am 2. Juni sehen lassen.

Auf dem Dach der Mehrzweckhalle Hirschmatt soll bald eine Solaranlage stehen. Archivbild: Marcel Siegrist

Seit rund zweieinhalb Jahren ist die Photovoltaikanlage auf dem Werkhof erfolgreich in Betrieb. Nun soll eine zweite folgen. Diesmal auf dem Dach der Mehrzweckhalle Hirschmatt. Für die Umsetzung beantragt der Gemeinderat an der Sommergmeind am 2. Juni einen Kredit über 240'000 Franken.

Weiter soll das Hirschthaler Stimmvolk die Rechnung 2022 annehmen. Diese wurde mit einem Plus von fast 1,3 Millionen Franken abgeschlossen. Das sind über 435'000 Franken mehr, als im Jahr zuvor und rund 1,2 Millionen Franken mehr als budgetiert (74'500 Franken). Die Einkommenssteuern der natürlichen Personen fielen mit knapp 4,5 Millionen Franken um mehr als 7 Prozent höher aus als budgetiert.

Unter anderem hat die Gemeinde im Rechnungsjahr 2022 weniger für die Bildung und für den Verkehr ausgegeben, als geplant. Die höheren Kosten der allgemeinen Verwaltung und der Gesundheit konnten gemäss Gemeinderat so abgefedert werden.

Ebenfalls legt der Gemeinderat dem Stimmvolk zwei Kreditabrechnungen vor. Einmal geht es um den Hochwasserschutz Talbach. Der Kredit in der Höhe von knapp 1,55 Millionen Franken wurde um rund 25'000 Franken unterschritten. Bei der Sanierung der Schaltanlagen in der ARA Region Schöftland wurden knapp 6400 Franken weniger als die geplanten 160'250 Franken gebraucht.